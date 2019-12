Alsógatyás képekkkel zaklatott egy nőt Gyurcsány embere

Belföld

Döbbenetes levelet kapott a Lokál szerkesztősége egy nőtől, aki azt állítja: Gréczy Zsolt, a DK országgyűlési képviselője folyamatosan zaklatja. Az áldozat részletesen leírta, hogyan kezdett ki vele Gyurcsány embere. A nő alsógatyás, és egyéb pikáns fotókat is csatolt leveléhez. A Lokálnak Gréczy egy korábbi kiszemeltje is nyilatkozott a politikus nyomulásáról.

Gréczy Zsolt a tévében komoly politikusnak mutatja magát, de úgy tűnik van egy másik arca. E szerint Gyurcsány Ferenc bizalmasa egy a nőket folyamatosan zaklató férfi, aki kiszemeltjeit üzenetekkel, sőt intim fotókkal bombázza.

A vádakat körömszakadtáig tagadó Gréczyről szerkesztőségünk kedd este kapott leleplező fotókat. Ezeken a DK-s politikus alsónadrágban szelfizik, az egyiken egy férfihátsó is látható (abban nem lehetünk biztosan, hogy ez Gréczyé), sőt egy fehér foltos alsónadrágról is kaptunk egy meglehetősen bizarr fotót. Ha igaz, ezt is Gréczy küldte a hölgynek.

A névtelen levélíró azt állítja, hogy 2015 májusában egy székesfehérvári gyereknapi rendezvényen találkozott a Gyurcsány-párt frakciószóvivőjével. Rövid beszélgetés után elkérte a nő telefonszámát, amit ő ugyan visszautasított, de Gréczy mégis bejelölte őt a Facebookon. A politikus ezután levelekkel kezdte „ostromolni” és zaklatni a nőt. Olyanokat kérdezett tőle, hogy van-e párja, bejön-e neki, és lefeküdne-e vele. A nő szerint Gréczy azt állította, hogy amióta találkoztak, csak rá gondolt, és állítólag azt is ecsetelte, hogy mit kezdene vele. Az intim fotók után ne legyenek kétségeink: Gréczy szexuális ajánlatot tett a hölgynek.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke kétségbeesetten próbálja védeni emberét, szerinte az ügy nem politikai természetű. Maga Gréczy pedig szánalmas tagadásba és magyarázkodásba kezdett.

A parlamentben is vadászott Nem először keveredik zaklatási ügybe Gréczy Zsolt. A 28 éves Palányi Nóra, a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti munkatársnője a Pesti Srácoknak beszélt először arról, hogy Gréczy hetek óta zaklatja. Palányi a Lokálnak újabb részleteket árult el minderről. – Bevásárlás közben szólított meg, és mondta, hogy kibontva jobb a hajam. Csupán egyetlen szakmai beszélgetés zajlott köztünk, mégis folyamatosan nézegetett a parlamenti páholyban, ahol ültem. Ezt több képviselő is észrevetette, és jókat nevettek Gréczyn. Írogatott nekem, de én közöltem vele, hogy csak a parlamentben vagyok hajlandó vele találkozni. Felsorolta, hogy ha találkozunk bármit ihatok kakaót, turmixot, koktélt, whiskey-t. Gyakran követett is a parlamentben – mesélte a Lokálnak a fiatal nő, aki hangsúlyozta: a parlamenti munka során szakmai alapon szokott egyeztetni más pártok képviselőivel, de eddig csupán Gréczy volt, aki magánéleti síkra akarta terelni a munkakapcsolatot. – Hála istennek nekem nem küldött ilyen jellegű képeket, de ha nem utasítom vissza ennyire határozottan, biztosan én is kaptam volna ilyen kéretlen fotókat. Palányi Nóra lapunknak is megmutatott pár üzenetet, amikkel Gréczy bombázta: „ne szabódj már, kellemes lesz, dumcsizunk egy jót” – írta például, majd mikor a fiatal nő nem viszonozta a közeledését azt írta, hogy „közepesen gáz, hogy egyedül levelezek”. A politikus téved, nem közepesen, hanem nagyon gáz, amit csinál. Ismert zenész feleségének is írogatott Gréczy A Hungária és a Dolly Roll egykori dobosa, Zsoldos Dedy adott először hangot felháborodásának, amiért a DK-s politikus a kedvesét zaklatta. „Miért írogatsz még mindig – vagy ismét – üzeneteket a páromnak – Zsófinak? Neked Ő nem a »Babád« – ahogy írtad legutóbb – [email protected]!” – írta nyílt levelében a zenész, amit később törölt közösségi oldaláról. „Noha a posztot letöröltem, annak tartalmát azonban továbbra is fenntartom” – írta közösségi oldalára.

Egyik zaklatási botrányból a másikba Az elmúlt időszakban több szexuális zaklatási ügy is napvilágot látott a baloldalon. Emlékezetes Gothár Péter, a Katona József Színház rendezője legalább egy nőnek próbálta meg megfogni a nemi szervét. Az intézet igazgatója 11 hónapig elhallgatta az ügyet. Gothárt végül kirúgta a Színház- és Filmművészeti Egyetem, miután az intézmény etikai bizottsága a Kossuth-díjas rendező oktatói szerződésének azonnali hatályú megszüntetését javasolta. A Fidesz szerint az ellenzéki pártok végig „falaztak” Gothárnak és a Katona József színháznak.

