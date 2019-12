Babák teszik szebbé a sztárok karácsonyát

Extra

Kiss Nóra ,

Nincs nagyobb boldogság a világon, mint egy új jövevény érkezése a családba. A szeretet ünnepét pedig még szebbé teszi, ha egy picivel a szívünk alatt vagy már a kezünkben ülhetünk a díszekben tündöklő karácsonyfa köré. A Lokál most összegyűjtötte azokat a hírességeket, akiknek érkező vagy már megszületett babájuk teszik még szebbé az ünnepeket.

Érkezik egy kislány is

Kulcsár Edina és Csuti kisfia, Medox tavaly szeptemberben érkezett meg a szülei legnagyobb örömére. A sztárpárnak azonban a mostani karácsonyát is megszépíti, hogy Edina újra terhes, méghozzá egy kislánnyal, akit áprilisra várnak. A második gyermek érkezése mindenkit nagy meglepetésként ért.

Négyszeres nagypapa

Istenes László december közepén közösségi oldalán jelentette be, hogy lánya, Bogi egy újabb unokával ajándékozza meg a családot. „Hivatalosan is négyszeres apuka és négyszeres nagypapa vagyok. Bevallom őszintén, egy kicsit furi, de ettől még igaz, és boldoggá tesz. Őrületes tempóban sokasodik a családunk. Jut eszembe, tud valaki kölcsönözni egy kb. 20 személyes étkezőasztalt? Egy mezei családi vacsihoz kellene… meg egy nagyobb kecó is jó lenne…” – viccelődött a Mokka műsorvezetője.

Jézuska legszebb ajándéka, Hannaróza

Tóth Gabi énekesnő és Krausz Gábor séf kislánya, Hannaróza december 3-án született meg. Az énekesnőnek egészségügyi problémái miatt kevés esélye volt természetes úton teherbe esnie. A csoda mégis megtörtént, amire a házaspár és családja karácsonyi ajándékként tekint. „Már vártunk… Jézuska legszebb ajándéka vagy” – köszöntette unokahúgát közösségi oldalán Tóth Vera. Krausz Gábor korábban a Lokálnak azt mondta, hogy apaszabadságra megy.

– A főnökeimmel megbeszéltük, hogy decemberben egy hosszabb, két hónapos szabadságra megyek. Szeretném én is mindenből kivenni a részemet, és a gyermekem mellett lenni, ezzel kicsit tehermentesíteni majd a feleségemet. Biztos vagyok benne, hogy hamar beletanulunk minden teendőbe.

Két fiával várja az ünnepeket

Németh Kristóf immáron kétgyermekes apukaként várja az ünnepeket. Felesége, Zita novemberben adott életet a színész második gyermekének. A színész végig párja mellett volt a szülőszobában, míg 11 éves nagy fia, Lóci a folyosón izgult a családdal. Kristóf így már két fiával, Lócival és Leventével együtt készül az év legszebb ünnepére.

Ajándék a második baba

Vokság Virág kisfia alig múlt egyéves, de a DJ már újra várandós. „Igazi ajándékként érkezik a második kisbabánk! (…) Beni érkezése után alakult ki bennem az az érzés, hogy jó lenne neki egy kistestvér. Milyen boldogság lehet karácsonykor két kisgyerekkel és két kiskutyával együtt ünnepelni” – mondta a Blikknek a kismama, akinek álma hamarosan teljesül.