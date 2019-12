Baj van! Lezárták a a liverpooli repülőteret!

Több mint négyórás késésről számoltak be az angol repülőtér utasai, miután számos járatot töröltek és a gépek nem tudtak le és felszállni egy magánrepülőgép miatt.

Kiderült, hogy a kisgép landolás közben kifutott a leszállópályáról. A repülőn négy fő utazott, szerencsére senki sem sérült meg.

“Elnézést kérünk minden kellemetlenségért, és biztosítjuk ügyfeleinket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban újra helyre álljon minden” -mondta a repülőtér szóvivője.

The Airport is currently closed, please contact your airline for any further information on your flight.

We will update you as soon as we have more information.

— Liverpool Airport (@LPL_Airport) December 11, 2019