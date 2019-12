Barátnőjétől tanul magyarul Timmy Trumpet

Extra

Kiss Nóra ,

Nyolcadik alkalommal rendezik meg Zamárdiban a Strand fesztivált augusztus 18. és 22. között. A szervezők a napokban már felfedték néhány fellépő személyét. Biztosan ott lesz majd a Tankcsapda, a Halott Pénz, Majka & Curtis, a Bagossy Brothers Company, a Wellhello, az Irie Maffia és Horváth Tamás is. A világsztárok közül pedig a Milky Chance, Parov Stelar és a Martin Solveig mellett Timmy Trumpet is a Strandon pörgeti majd a lemezeket. A trombitás ausztrál DJ többször zenélt már a hazai közönségnek, nagyon szereti az országunkat, és néhány szavunkat is ismeri, szerelme ugyanis egy magyar lány, aki már több kifejezést is megtanított neki.