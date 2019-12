Baronits Gábor: Nem sok időm lesz idén karácsonyozni

Extra

Kiss Nóra ,

Baronits Gábor karácsonya idén munkával telik. Egy nap lesz csupán, amikor édesanyjával, Ungár Anikóval és testvéreivel tud ünnepelni, akik külföldről érkeznek haza a családi karácsonyozásra. Az ünnepi vacsorára pedig vegetáriánus menü is készül.

Baronits Gábor is csatlakozott az idén 15 éves MikulásGyár adakozóihoz. – Már gyerekkoromba arra tanítottak a szüleim, hogy mennyire fontos és jó dolog segíteni azokon, akiknek nem adatott meg minden. Mi is rendszeresen adakoztunk, és ismert emberként úgy gondolom példát is kell ezzel mutatnunk. A szeretet ünnepe közeledtével pedig még fontosabbá válik a jótékonykodás. Én minden évben segítek, tavaly a Karinthy Színház színészeivel együtt adakoztunk. Idén pedig a MikulásGyárhoz csatlakoztam – kezdte a színész a Lokálnak.

– A tartós élelmiszereken és tisztálkodási szereken kívül könyvet is ajándékoztam az általam összekészített csomagokban. A rászorulóknak sajnos nincs lehetőségük hozzájutni, pedig a könyvek által rengeteget tanulhatunk. Én például nagyon szeretek olvasni, és a kedvenc könyveimből adtam, remélem aki megkapja, annak is olyan élmény fog adni, mint nekem – folytatta Gábor.

Karinthy Színház művésze a karácsony nagy részét munkával tölti majd, egyedül Szenteste ünnepel családja körében. – Nem sok időm lesz idén karácsonyozni, mert 25-én és 26-án is előadásom lesz. Nem bánom, mert jó érzés a nézők ünnepéhez ily módon hozzáadni. Szenteste viszont a családdal együtt leszünk. Anyukám párjának a gyermekei közül négyen külföldön élnek, ezért év közben nincs olyan alkalom, hogy mindnyájan le tudunk ülni együtt vacsorázni, de ilyenkor hazajönnek és összegyűlünk a szülői házban. Édesanyám pedig mindig isteni ünnepi vacsorával és látványos dekorációval készül. Mindketten vegetáriánusok vagyunk, így kerülnek az asztalra húsmentes ételek is. A kedvencem a bor leves, amit gyerekkorom óta minden karácsonykor a menü része- mondta a 30 éves színész, aki jó szívvel emlékszik vissza a gyermekkori karácsonyokra is.

– Bár 10 évesen elvesztettem az apukámat, mama és Titi nagymamám mindent megtettek azért, hogy szeretetben és vidáman teljenek az ünnepek. Csupa szép emlékek élnek bennem, de akkor és most is mindig eszembe jut édesapám.