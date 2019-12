Belebukott a zaklatásba Gréczy Zsolt, lemond

Belföld

Lokál ,

Lemond parlamenti mandátumáról a pornográf képeket küldözgető, és azokkal egy nőt zaklató Gréczy Zsolt. Csütörtökön még azt mondta, ellopták a képeit, egy nappal később már arról beszél, hogy nem tud és nem is akar visszaemlékezni arra, hogy ő küldte-e el a képeket valakinek, vagyis már nem tagadja, hogy a képeket elküldte másnak.

December 31-i hatállyal lemond parlamenti mandátumáról Gréczy Zsolt – jelentette be a politikus az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Gréczy Zsolt azt mondta, döntéséről tájékoztatta Gyurcsány Ferenc pártelnököt is. Azzal magyarázta a döntést, hogy nem szeretné, hogy pornográf képeinek nyilvánosságra kerülése terhelné a Demokratikus Koalíciót.

Mint ahogy arról a Lokál is beszámolt, Gyurcsány Ferenc bizalmi embere, jobbkeze gusztustalan képekkel zaklatott nőket. Magáról meztelen képeket küldözgetett, és hiába kérte áldozata, nem hagyta abba a pornográf fotók küldözgetését. Ezt elégelte meg pár napja az egyik áldozat, és számolt be részletesen a történtekről, nyilvánosságra hozva azt a rengeteg gusztustalan fotót, amit a politikus küldött neki magáról. Nem csak őt zaklatta Gréczy egy ismert zenész párját és a Mi Hazánk mozgalom munkatársnőjét is megkörnyékezte állításuk szerint.