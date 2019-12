Borbás Edina – A Szeráj – Budapesti éjszakák titkai 1896-ban

Extra

A regényt valós események ihlették.

1896 tavaszán a Sophia nevű gőzös legénysége egy titokzatos lányt ment ki az örvénylő Dunából. A menyasszonyi ruhában fuldokló szépség minden emlékét elveszítette, így, jobb híján, az őt megmentő hajóról kapja a nevét.

Sophia szépsége áldás és átok is egyben. A gyönyörű lány előtt megnyílnak az akkor épült, budai Konstantinápoly nevű szórakoztató negyed titkos szalonjának kapui, de ez akár a végzetét is jelentheti. Jótevője, ifjabb Pálffy Mór gróf saját jövőjét is kockára teszi, hogy a lány tisztaságát megőrizhesse. Vajon Sophia rátalál múltjára és régi önmagára, vagy örök homály fedi a Szeráj előtti életét?

A mulatónegyed üzemeltetője, Somossy Károly mindent és mindenkit felhasznál céljai elérése érdekében. Nem csak Sophiát mozgatja marionett bábúként, hanem Carola Cecíliát, Budapest díváját is képes lenne feláldozni, hogy vállalkozása ne valljon kudarcot. Európa legnagyobb szórakoztató negyedének a sorsa azonban, minden erőfeszítése ellenére, nem az ő kezében nyugszik.

A romantikus kalandregény szövevényes szálai egy elfeledett budapesti városrész rég megsemmisült falai közé repítik vissza az olvasót, ahol perzselő szenvedély, gonosz intrikák és izgalmas kalandok várják azokat, akik alámerülnek a történetbe.

Borbás Edina, MTA SZAB médiadíjas és Los Angeles Film Awardas díjas forgatókönyv-író ezúttal a millennium évébe kalauzolja el az olvasót, ahol minden megtörténhet.