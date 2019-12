Borzalmas! Vérfürdőbe torkollott egy ékszerrablás – Videó!

Két fegyveres rabló, az UPS csomagküldő szolgálat egyik alkalmazottja és egy járókelő meghalt egy sikertelen ékszerlopás utáni autós üldözésben és lövöldözésben csütörtökön a floridai Miamiban – közölték az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a rendőrség illetékesei.

A rablók helyi idő szerint csütörtök délután próbálták meg kifosztani Miami Coral Gables nevű külvárosában, a híres Miracle Mile bevásárlónegyedben lévő ékszerboltot, de az üzletből kapott “csöndes” riasztás után másfél perccel rendőrök érkeztek a helyszínre. Közben a bolt tulajdonosa fegyvert rántott, és meghátrálásra kényszerítette a bűnözőket. Egy visszapattanó golyó könnyebben megsebesítette a bolt egyik női alkalmazottját, egy másik golyó pedig a városnegyed polgármesteri hivatalának egyik ablakát találta el.

Florida UPS truck shootout update: The UPS driver and the the robbers along with an innocent bystander were killed in the shootout pic.twitter.com/0b4giBObkd

