Búcsúüzenetet hagyott a gyerekgyilkos apa

Belföld

Lokál ,

Előre készült tettére a győri gyermekgyilkos apa, aki 10 éves kisfiával, 13 éves nevelt lányával, és önmagával is végzett. A Lokál információi szerint búcsúüzenetet is hagyott, amelyben gyermekei anyját hibáztatja élete kisiklásáért. H. Gábor az asszonyt korábban kalapáccsal majdnem halálra verte, a család később rendszeresen látogatta a férfit a börtönben. A korábbi pszichológusi szakvélemény szerint az elkövető „szabadulása után mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy gyermekeit kárpótolja, és szeretettel foglalkozik velük”.

Az igazságügyi orvosszakértői véleményre még várni kell, de az előzetes információink szerint begyógyszerezve oltotta ki 10 és 13 éves gyermeke életét a 35 éves H. Gábor. A rendőrök azt gyanítják, hogy a legkisebb gyermekét, egy 6 éves kislányt is magával akarta vinni a halálba, de arra már nem volt képes. A férfi azért költözött szabadulása után Győrbe, mert bízott benne, hogy újra kezdheti gyermekei anyjával a közös életét. Erről azonban volt párja hallani sem akart. Mikor ezzel szembesült H. elhatározta, hogy rendőri szaknyelven szólva: kiterjesztett öngyilkosságot követ el. Gyermekeitől azt tudakolta, hogy van-e komoly kapcsolata volt párjának. A gyermekek őszintén elmondták, amire kíváncsi volt, ezután gyilkolta meg őket. A helyszíni szemle azt mutatta, hogy az áldozatok nem próbáltak meg védekezni, nem kizárt, hogy valamivel elkábította őket, mielőtt kioltotta életüket, de erre csak az igazságügyi orvosszakértői vélemény adhat csak egyértelmű választ. A Lokál információi szerint búcsúüzenetet is hagyott, amelyben gyermekei anyját hibáztatja élete kisiklásáért. Az már most tudható, hogy a kisebbik gyermek nem volt szemtanúja a gyilkosságoknak, így elképzelhető, hogy őt is elkábította, és arra ébredt fel, hogy anyja csönget, és dörömböl a lakás ajtaján.

Mint ismeretes, vasárnap délután a rendőrök két gyermek holttestét találták meg egy győri lakásban. A rendőrség szerint a halálukat az apjuk okozta, aki ezután saját magát is megölte. A gyermekek először voltak láthatáson nála.

Kalapáccsal verte össze korábban alvó feleségét

H. Gábort 2017 decemberében 5 évre ítélték el, miután alvó feleségét kalapáccsal és egy papírvágó szikével bántalmazta, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett emiatt. Ekkor az igazságügyi elmeszakértői vélemény azt állapította meg, hogy a férfi a cselekmény elkövetésekor beszűkült tudatállapotban (tudatzavar) volt. Ugyanakkor újabb bűncselekmény elkövetését a szakértők nem valószínűsítették. Végül idén szeptemberben szabadulhatott. A sértett és a gyerekek az elítéltet fogvatartása alatt többször látogatták – szinte minden hónapban –, rendszeresen kapott tőlük csomagot is.

Pszichológusi szakvélemény: „Szabadulása után mindent meg fog tenni, hogy gyermekeit kárpótolja, és szeretettel foglalkozik velük.”

A Szombathelyi Törvényszék közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban, ebből kiderül: