Bud Spencer avatta hasonmásává Francescót

Extra

Filipp Dávid ,

Már postásként is Piedonénak hívták, pedig akkor még szakállt sem viselt Francesco Bud, a legendás olasz színész hivatalos hasonmása, aki ugyanabból a nápolyi negyedből származik, mint Bud Spencer. Az alteregó Budapesti látogatása alkalmával válaszolt a Lokál kérdéseire.

A Corvin sétányon felállított Bud Spencer-szobornál találkoztunk Francesco Buddal, akiről már messziről látszott, hogy a 2016-ban elhunyt színész pontos mása.

– Először járok Budapesten, és nagyon jó látni, hogy Budot milyen sok magyar szereti. Örülök, hogy nyomot tudott hagyni a világban Olaszországon kívül is – kezdte a Lokálnak Francesco Bud. – Ugyanabból a nápolyi negyedből származom, mint ő, de mivel közel 30 év korkülönbség van köztünk, csak később tudtam megismerni személyesen.

A hivatalos Bud Spencer-hasonmás azt is elárulta, hogy miként fedezték fel a világhírű színésszel való hasonlóságát.

– Milánóban jártam, amikor két kislány azt mondta nekem, hogy úgy nézek ki, mint Bud Spencer. Pedig akkor még nem volt szakállam, csak a szemeim alapján jutottak erre a következtetésre. De amikor postásként dolgoztam, már akkor is „postás Piedonénak” hívtak. Abban az időben indultak hasonmásversenyek Olaszországban, ezért beneveztem, és meg is nyertem. Mivel vékony voltam, előfordult, hogy párnákat raktak a hasamhoz, hogy a testalkatom is hasonlítson Budéhoz – mesélte.

Francesco Bud szerint Piedone egy igazi jólelkű óriás volt, ami a filmjein is érződik, ennek is köszönhető, hogy világhírű lett. Elmondása szerint több alkalommal találkozott a néhai Bud Spencerrel.

– Életemben a legnagyobb megtiszteltetés akkor ért, amikor 2004-ben ő maga avatott saját hivatalos hasonmásává az egyik olasz televízió főműsoridejében. A stúdió westernkülsőt kapott, és harcolnom kellett az ellenségekkel, amikor pedig megjelent Bud, együtt küzdöttük le őket. Ő nagyobbat tudott ütni, mint én – viccelődött Francesco Bud, aki a Very Italy Managementnek, Autiero Pasqualénak és Massimiliano Nerinek köszönhetően találkozhatott a magyar rajongókkal.

A hasonmás azt is elmesélte, hogy sokszor megállították az utcán, mert az hitték, ő az igazi Bud Spencer, de sosem akarta átverni az embereket, így mindig felfedte kilétét. Mesélt arról is, hogy Piedone családjával szintén nagyszerű kapcsolatot ápol.

– A családdal való közreműködésem Bud 2016-os halála óta működik igazán, ugyanis gyakran hívnak meg hivatalos eseményekre. Idén jú­niusban Livornóban is ott voltam, ahol Budapesthez hasonlóan szobrot kapott Bud Spencer, illetve a nápolyi Bud Spencer-kiállítás megnyitóján ugyancsak közösen voltunk jelen. Ők úgy élik meg ezeket az eseményeket, hogy rajtam keresztül Bud is jelen van – mondta.

További cikkek: