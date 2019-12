Budapest összeomlott az első hóra

Durva balesetek:

Hétfő délelőtt bedugult a főváros, nemcsak az emberek, de az autók és a buszok is esetlen kisgyerekként csúszkáltak a havas-latyakos utakon. A havas úton egy kisbusz és egy Egerből érkező távolsági busz is összeütközött hétfő délelőtt Budapest XIV. kerületében, a Papp László Sportaréna mellett, úgy tudni, szerencsére senki nem sérült meg. Mukics Dániel tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a Lokálnak elmondta, a délutáni órákban már több olyan baleset is történt, ahol a katasztrófavédelemnek is be kellett avatkoznia. – Olyan eset, ahol már a katasztrófavédelemre is szükség volt, csak a délelőtti órákban, 27 történt, délutánra ez a szám már 52 volt – mondta a szakértő, aki kihangsúlyozta mire ügyeljünk az utakon. – A gyalogosok óvatosabban közlekedjenek, ne lépjenek le hirtelen a járdáról, hiszen könnyen baleset lehet a vége. Az autósok lassabban haladjanak, tartsanak nagyobb követési távolságot, teli tankkal induljanak útnak és számítsanak arra, hogy el fognak akadni. Érdemes pluszkabátot, ételt és italt is bepakolni, és feltöltött mobiltelefont – hangsúlyozta a legfontosabbakat Mukics Dániel.