Budapesté lehet Európa legszebb karácsonyi vására

Budapest

Holló Bettina ,

A European Best Destinations független utazási portál idén is elindította közönségszavazását arról, hogy a látogatók melyik karácsonyi vásárt tartják a legszebbnek Európában. Magyarországot és Budapestet a napokban megnyílt Advent Bazilika képviseli a szavazáson, a héten még lehet voksolni!

Az Advent Bazilika már eddig is számos elismerést bezsebelt. A CNN első programként ajánlotta azoknak, akik Budapestre látogatnak. Emellett az European Best Destinations független utazási portál tavalyi versenyén az előkelő második helyet szerezte meg – maga mögé utasítva többek között Prágát, Brüsszelt és Bécset – idén pedig azzal a céllal néz a szavazás elé, hogy a közönség segítségével megszerzi Budapestnek az első helyet.

A rendezvény szervezői arra buzdítanak mindenkit, hogy adják le voksukat a vásárra. A versengésben megszerezhető helyezés ugyanis nem pusztán a rendezvénynek hozhat dicsőséget, de a magyar főváros további idegenforgalmi és kulturális értékeire is ráirányítja az európai utazók figyelmét egy ilyen turisztikai szempontból kiemelten fontos időszakban.

A szavazás november 29-én indult, és 10 napon át tart, vagyis ezen a linken a héten még lehet szavazni.

–Az elismerések magukért beszélnek, mindvégig arra törekedtünk, hogy valóban egy minőségi, hagyományos, mégis számos tekintetben újszerű, különleges rendezvényt szervezzünk – árulta el a Lokálnak Balogh Judit, az Advent Bazilika háziasszonya.

–Bízunk benne, hogy aki ide kilátogat, az maradandó élményekkel távozik. Ezért is hoztuk létre a szelfipontot, ahol a helyiek és a turisták egy tökéletesen megkomponált fotót készíthetnek háttérben a gyönyörű épülettel, “Boldog Karácsonyt Budapestről” felirattal ellátva, mely több, mint negyven nyelven elérhető. Ezt a képeslapként funkcionáló fotót ott helyben el lehet küldeni barátoknak, családtagoknak. Biztos vagyok, benne, hogy a szelfipontnál óriási sorok fognak állni, az idei vásárra ugyanis rengeteg embert várunk, cél az 1 millió látogató – jelentette ki Judit.

Minőségi kiállítók

A Szent István Bazilika előtti téren több mint 150 hazai kiállító kap helyet, akik között kézműves és gasztronómiai árusok egyaránt megtalálhatóak. Utóbbiak a közkedvelt, kizárólag kifogástalan alapanyagokból előállított ünnepi – vásári ételek mellett a rendezvény szellemiségének megfelelően számos csak itt kapható ínyencséget is kínálnak: itt debütál a ChocoMe forrócsokija és új karácsonyi csoki kollekciója. Kizárólag a vásár közönsége számára lesz elérhető az egyik neves hazai agrofarm szürkemarháiból készült burgere és számos sajtkülönlegesség. Kapható lesz semmivel össze nem hasonlítható flódni és kinyit a “Mikulás kocsmája” is, ahol többek között áfonyás forralt bort, bombardínót vagy éppen forró barnasör-rum kompozíciót mérnek. Lesz prosecco, pezsgő és leves bár is, de az egyik gasztro kiállítónak köszönhetően osztriga, homár, languszta és polip is kerülhet a látogatók tányérjára.

–Sokan még mindig a hagyományos hurka-kolbász, és más tipikus ünnepi fogások mellett teszik le a voksukat, de emellett egyre többen keresik a gourmet étel-és italkülönlegességeket is. Én azt tanácsolom, hogy aki ide kilátogat, az kóstoljon meg minél több mindent, választék ugyanis van bőven.

Visszatérő sikerprogramok és idei újdonságok

2019-ben sem maradhat el a tavaly nagy sikerrel debütált, Bazilikára vetített 3D-s épületfestés, melyben egy speciális szemüveg segítségével sötétedés után félóránként gyönyörködhetnek a látogatók. A vizuális élmények mellett a családokat és baráti társaságokat naponta tematikus programok és meglepetések várják. A szervezők külön gyerekeknek szóló izgalmakról is gondoskodtak: a kisebbek minden nap 12.00-16.00 óra között animátor vezette kézművesfoglalkozáson vehetnek részt, és idén is várja őket az ingyenesen igénybe vehető korcsolyapálya korcsolyabérlési lehetőséggel, csütörtöktől vasárnapig korcsolya oktatással.

Környezettudatosság

A vásár kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetbarát, környezettudatos megoldásoknak. Ezért díszíti a teret kivágott fenyő helyett egy – a vásár történetében az eddigi legmagasabbnak számító – 12 méteres, óriási műfenyő, valamint ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy a rendezvény ideje alatt kizárólag környezetbarát, dupla falú papírpohárban kínálják a forró italokat. Mindezek mellett a tavalyihoz hasonlóan idén is szívószál mentessé teszik a rendezvényt és könnyen lebomló evőeszközök használatát javasolják az árusoknak.

És hogy még tovább csökkenjen az ökológiai lábnyom: a pultoknál örömmel kiszolgálják azokat a látogatókat is, akik saját bögréjükkel érkeznek, és ebbe kérik a forró italokat. Ezek után pedig szinte természetes, hogy a környezettudatosság jegyében a vásárban szelektíven kezelik a hulladékot.

Társadalmi szerepvállalás

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a vásár teljes ideje alatt várja az adományokat „szeretet.éhség” kampánya keretében. A szolgálat önkéntesei a helyszínen maguk sütötte és díszített dekoratív mézeskalács szívvel hálálják meg az adakozók segítő szándékát.

A Szeretetszolgálat mellett jelen lesz a vásárban a Movember mozgalom is, akik a férfiakat veszélyeztető prosztata- és hererák veszélyeire hívják fel a figyelmet, és ingyenes szűrést is tartanak.

A vásár egészen január 1-jéig látogatható.