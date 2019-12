Extra

Holló Bettina ,

A sérült emberek is hasznos, értékes tagjai a társadalomnak. A Nem Adom fel Alapítvány szóvivője, Papp Szabolcs öt hónapos kora óta mozgássérült, úgy gondolja, mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másokon segítsen, csak nyitottság kell, és szeretet. Tegnap volt a fogyatékkal élők világnapja.

Ahogy telik az idő, úgy van egyre több célja a Nem Adom Fel Alapítványnak. Nemrég ők szervezték Nick Vujicic telt házas budapesti előadását, amely óriási siker volt. – Az életben, akár fönt, akár lent, a remény mindig adott – mondta előadásán a kéz és láb nélkül született motivációs tréner, akinek üzenetével a Nem Adom Fel Alapítvány is tökéletesen egyetért. Munkájuk során autista gyerekeken segítenek, társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet, megváltozott munkaképességű embereket közvetítenek ki cégeknek, de a nevükhöz köthető a tegnapi, Jobb velünk a világ! elnevezésű gálaest is, ahol különböző díjakat, elismeréseket adtak át a fogyatékkal élők és a fogyatékosságbarát cégek számára.

– 2006 óta működik az alapítvány, és hamar kiderült, hogy sok dolgunk lesz – kezdte a Lokálnak Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője.

– Legfőbb missziónk, hogy a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek elhiggyék, ők is hasznos, értékes tagjai a társadalomnak, rájuk is szükség van. Ha nem adják fel, erről maguk is megbizonyosodhatnak – jelentette ki Szabolcs, akinek egyre pozitívabbak a tapasztalatai. Persze még sokat kell fejlődni, de úgy érzi, hogy a társadalom napról napra elfogadóbb, a munkáltatók pedig egyre nyitottabbak arra, hogy megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztassanak.

– Az elmúlt tizenöt évben rengeteget változott a világ, a fogyatékkal élők előnyére. Fejlődött a technika, sok helyen akadálymentessé vált a közlekedés, és az emberek hozzáállása, felfogása is egyre több mosolyra ad okot. Mottónk, hogy „mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másokon segítsen, csak nyitottság kell, és szeretet”. Utóbbi kettő a munkaadók részéről is egyre inkább érzékelhető, a közelmúltban több olyan sikersztorink is volt, amikor beigazolódott, hogy egy fogyatékkal élő ember munkája is lehet hasznos. Egy siket srác például szakácsként helyezkedett el egy szuper szállodában, de kávézókban, éttermekben is egyre több megváltozott munkaképességű ember dolgozik. Minden cégnek azt tanácsolom, hogy próbálják ki, nem fognak csalódni! – tette hozzá a szóvivő.

Javul a helyzetük

– Keddtől elérhető az a csaknem 190 millió forint keretösszegű pályázat, amelyre civil szervezetek – autistáknak, értelmi fogyatékossággal élőknek bentlakásos ellátást nyújtó – intézményei pályázhatnak január 6-ig – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára tegnap, a fogyatékkal élők világnapján. Fülöp Attila szerint mérföldkő az a 3,3 milliárd forintos program is, amellyel a kommunikációjukban akadályozott embereket segítik, de a jövőben a siketek és a látássérültek munkába állásához is szeretnének hozzájárulni. Egy korábbi sajtótájékoztatón pedig elmondta: idén 365 akkreditált cég 43,4 milliárd forint állami támogatást kap. Ennek köszönhetően a számok egyre jobbak, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatottsága jelenleg 42 százalékos, míg 2011-ben ez az arány még 18 százalék sem volt.

Szabolcsot saját tapasztalatai inspirálják

A Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője öt hónapos kora óta mozgássérült. Gyermekként nehezen élte meg speciális helyzetét, főleg hogy nem volt előtte példa, amely reményt adott volna, hogy sérültként is élhet teljes értékű életet.

– A szüleim mindent megtettek, de fizikálisan sajnos nem lett jobb a helyzet. Én azonban nem adtam fel! Soha nem voltam az a négy fal között ülő, magába roskadó mozgássérült. Jobban szerettem a tesóimmal versenyezni, ők biciklit tekertek, és pedig a kerekesszékemet. A legjobb az volt, amikor télen jeges volt az út, és tudtam farolni. Ahogy telt-múlt az idő, egyre inkább megtaláltam a helyem. Ma van egy gyönyörű családom és olyan munkám, amely számomra igazi kiteljesedést nyújt. Boldog vagyok, hogy reményt adhatok a sorstársaimnak és azoknak az embereknek, akik noha egészségesek, mégsem érzik magukat értékesnek – árulta el a szóvivő, aki három gyerek büszke apukája: Emma 10, Nóri 7, Ákos pedig 5 éves.