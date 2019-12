Csodás karácsonyi menü 10 ezer forintból

Extra

Kiss Nóra ,

Karácsonykor az ajándékokon és a dekorációkon kívül az ünnepi menü a legfontosabb. A sok kiadás mellett azonban szinte lehetetlen olyan fogásokat készíteni amik finomak, különlegesek, ugyanakkor az alapanyagok ára sem terheli meg túlságosan a pénztárcánkat. A Lokál most Marton Adrienn privát séf segítségével rakott össze egy teljes karácsonyi menüt, amelynek elkészítése mindössze 10 ezer forintba kerül.

Előétel: Karácsonyi fahéjas borleves mandulás habbal (3000 forint)

Leves:

4 dl tokaji szamorodni

4 dl narancslé

1 db narancs reszelt héja

1 tk. vanília őrlemény

1 rúd fahéj

6 db szegfűszeg

2 tojássárgája

4 ek. cukor

3 dl habtejszín

2 ek. liszt

A narancslevet a borral, a vaníliaőrleménnyel, a narancs héjával és a fahéjjal, a szegfűszeggel együtt felforraljuk. A tojássárgáját a cukorral kihabosítjuk, hozzáadjuk a tejszínt, majd a lisztet is. A levest lehúzzuk a tűzről és a tejszínes keverékhez öntjük egy szűrőn keresztül, majd az egészet visszatesszük a lábosba, és addig keverjük, míg kicsit besűrűsödik.

Mandulás hab:

5 deka mandulaforgács

1 tojásfehérje

2 ek. cukor

A tojásfehérjét kemény habbá verjük a cukorral, majd evőkanállal galuskákat formázunk belőle, és forró vízben kifőzzük. A mandulaforgácsot egy száraz serpenyőben megpirítjuk. A borlevest a mandulával megszórt habgaluskával tálaljuk.

Főétel: Töltött kelkáposzta kapros tejföllel (4000 forint)

Töltött kelkáposzta:

1 kg sertéscomb darálva

20 dkg gersli

2 fej hagyma

4 gerezd fokhagyma

2 fej kelkáposzta

2 ek. pirospaprika

1 ek. csombor

só, bors, babérlevél

A hagymákat apróra vágjuk, és megdinszteljük. Fél liter vizet felforralunk, majd a gerslit egy csipet sóval puhára főzzük. A darált húshoz keverjük a puhára párolt hagymát és gerslit, ízesítjük pirospaprikával, csomborral, sóval és borssal. A kelkáposztát leveleire szedjük, a vastagabb részeket kivágjuk, utána sós, szódabikarbónás forró vízbe merítjük, majd hideg vízbe tesszük, szárítjuk. A kelkáposztát kiterítjük, és egy kanál segítségével a darált húsos keverékből a a káposzta közepére kanalazunk, a két végét behajtjuk és feltekerjük. Egy tűzálló tálba pakoljuk őket és felöntjük annyi vízzel, ami éppen ellepi. Babérlevelet dobunk rá, és lefedjük. A sütőt 200 fokra előmelegítjük, és 60 perc alatt készre főzzük a töltött káposztákat.

Kapros tejföl:

1 ek. kapor

2 dl habtejszín

2 dl tejföl

só

1 csomag bacon

A tejszínt és a tejfölt egy habszifonba töltjük, kaporral és sóval ízesítjük. A bacont ropogósra sütjük, és a töltött kelkáposztára teszünk belőle egyet, végül mellé nyomunk 1-1 kapros habrózsát és ezzel kész is a fantasztikus reform töltött káposztánk.

Desszert: Mézes puszedli aszalt szilvával (3000 forint)

Puszedli (30 darabhoz):

30 dkg finomliszt

20 dkg rétesliszt

15 dkg méz

10 dkg porcukor

10 dkg zsír

3 db tojás

1 csomag aszalt szilva

1 kk. szódabikarbóna

1 kk. fahéj

1 kk. őrölt szegfűszeg

1 késhegynyi őrölt gyömbér

A mézet felolvasztjuk, majd elkeverjük a porcukorral, a zsírral és a tojásokkal. A lisztet átszitáljuk, hozzáadjuk a fahéjat, a szegfűszeget, a gyömbért, a szódabikarbónát. Összekeverjük a mézes masszával, és összegyúrjuk. A tésztából diónyi golyókat formázunk, úgy, hogy a közepébe egy aszaltszilva-darabot teszünk. Sütőpapírral bélelt tepsibe kicsit távolabb egymástól a tepsibe pakoljuk. 190 fokra előmelegített sütőben kb. 10-15 percig sütjük.

Máz:

20 dkg porcukor

1 db tojásfehérje

A tojásfehérjét felverjük, majd kis adagonként hozzákeverjük a porcukrot. Figyeljünk arra, hogy ne kemény habot készítsünk, hanem inkább folyékony mázat. A kisült puszedliket még langyosan megmártjuk a masszában.

Marton Adrienn kulináris művészetekből diplomázott

Edvin Marton felesége gasztroműsorvezető, ételstylist, két eleven kisfiú, Maxim és Noel édesanyja. Az Amerikai Egyesült Államokban kulináris művészetekből szerzett diplomát. Hétről hétre a TV2-n láthatjuk őt, Adri’s Kitchen című műsorában, ahol a főzés mellett, nagy hangsúlyt fektet az ételek professzionális tálalására is. Kreatív receptekért és főzési tippekért érdemes ellátogatni honlapjára, a www.adriskitchen.hu-ra!

