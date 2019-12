Egyre több magyar karácsonyozik szállodában

Extra

Holló Bettina ,

Szeretünk belföldön utazni, és ez az ünnepi időszakra kiemelten igaz. A legjobb szállodai szobákat hamar elkapkodják, így azokat sokan már a nyáron lefoglalják. A szakértő szerint azonban még most sem késő, a pár napos kikapcsolódás akár felejthetetlen karácsonyi ajándék is lehet.



Divat a belföldi üdülés. Ráadásul nemcsak nyáron, hanem télen is örömmel utazunk, a szállodák most is komoly év végi forgalomra számítanak. Ezt joggal is teszik, hisz mint ahogy azt az alábbi grafikon is mutatja, folyamatosan nő a hazai szállodák szobafoglaltsága. Az idei első féléves adatok meghaladták a korábbi évek ugyanezen időszakát, és ez várhatóan az év második felében is így lesz.

–Karácsony és szilveszter környékén a nívós szállodákban minimum 80-85 %-os a kihasználtság – jelentette ki a Lokálnak Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke.

–Az utóbbi négy-öt évben egyre többen döntenek úgy, hogy az ünnepek idejére elutaznak. Ebben nagy szerepe van a SZÉP-kártyának, a legtöbb munkavállaló emiatt is szívesen kimozdul. Vannak nagyon tudatos, előrelátó vendégek, akik már a nyáron lefoglalják a szálláshelyeket. Ők jól járnak, hisz júliusban, augusztusban még lényegesen olcsóbb ez a kiemelt időszak. Ugyanakkor még most sem késő foglalni, nincs annál jobb karácsonyi ajándék, hogy a szerelmespárok, családok együtt tölthetnek három-négy nyugodt napot – árulta el az alelnök, aki arról is mesélt, hogy hogyan zajlik egy hotelben töltött szenteste.

–Szálloda válogatja, de sok a helyen az igazgató köszönti a vendégeket, majd kezdetét veszi az ünnepi vacsora. Szenteste mindig nagyon erős a gasztronómiai kínálat, a szakácsok nagy hangsúlyt fektetnek a házias ízekre, ezzel az otthon melegét szeretnék becsempészni. Emellett szokott lenni közös karácsonyfa-díszítés, és a legtöbb helyen szórakoztató programokkal is készülnek – tette hozzá.

“A karácsony a pihenésről szól”

Zsuzsa és családja 9 éve karácsonyozik szállodában, tapasztalataikat a Lokál olvasóival is örömmel osztották meg.

–Annak idején besokalltam, hogy minden évben mi voltunk a vendéglátó család. Ha egy anya odateszi magát, másból sem áll neki az ünnep mint a sütésből, főzésből, pakolásból. Persze ennek is megvan a maga varázsa, de mi inkább arra jutottunk, hogy szóljon ez a pár nap a pihenésről, a kikapcsolódásról. Ettől függetlenül mi is sütünk otthon mézeskalácsot, sőt kellékeket is viszünk a szállodába, sok szobában ugyanis nincs külön dekoráció, amit én korábban nagyon hiányoltam. Eleinte csak a szűk családdal utaztunk el, de később már barátok is csatlakoztak hozzánk, mindig nagyon jól éreztük magunkat –árulta el az édesanya.