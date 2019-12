Elhunyt a sorozatsztár! Charlie Sheen is gyászol

Hosszan tartó betegség után 55 éves korában elhunyt Phil McKeon. A család szóvivője jelentette be kedden, hogy Texasi otthonában halt meg a sorozatsztár – írja a CNN.

A színész számtalan sorozatban játszott, többek közt az Alice, Fantasy Island vagy az Amazing Stories, amiben Charlie Sheennel együtt is szerepelt.

A Két pasi meg egy kicsi sztárja a hír hallatán a közösségi oldalán osztott egy saját maga írt verset is megosztott, így búcsúzva Phil McKeontól.

shared some wonderful

moments in the "trenches"

with Phil McKeon many

moons ago.

over the past few decades,

he was always a perfect

gentleman and an ebullient spirit.

and his

goofy af smile, was pure gold.

r.i.p. young man.

much much too soon,

you cut out.

xox

©️ pic.twitter.com/Cu82wOm7aS

— Charlie Sheen (@charliesheen) December 10, 2019