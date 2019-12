Emelkedik a gyed összege január 1-től

Belföld

MTI ,

A minimálbér emelkedésével január 1-től 225 288 forintra nő a gyermekgondozási díj (gyed) maximális összege – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedden az MTI-vel.

Azt írták: a diplomás gyed összege is emelkedik és bővül a jogosultak köre is, mivel a diplomás gyedben részesülő anya, ha az ellátás folyósítása alatt vagy annak megszűnését követő egy éven belül újabb gyermeket vállal, ismét jogosult lesz a juttatásra.

Ismertették: a gyed maximális összege 2010 óta a kétszeresére emelkedett, jövőre eléri a 225 288 forintot, amelyből a családi adókedvezmény is érvényesíthető. A gyed mellett bármilyen jogviszonyban, korlátlan időtartamban lehet munkát végezni. Testvér születése esetén más családtámogatási ellátásokkal (csecsemőgondozás díj – csed -, gyermekgondozási segély – gyes) együtt is igénybe vehető, tehát az ellátás nem szűnik meg újabb gyermek születése esetén. Az ellátásra a csecsemőgondozási díj után jogosult a szülő egészen addig, amíg a gyermek be nem tölti a második életévét, illetve ikrek esetén a hároméves kort.

Gyermekgondozási díjat, azaz a diplomás gyedet a felsőoktatási intézmények hallgatói is igényelhetnek. Január elsejétől az az anya, aki diplomás gyedben részesül, és az ellátás folyósítása alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül gyermeket vállal, ismét jogosult lesz a diplomás gyedre. A diplomás gyed összege 2020-ban alapképzés esetén 112 644 forintra, mesterképzés esetén 147 420 forintra emelkedik – olvasható a közleményben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy jövőre a családok támogatására több mint 2200 milliárd forint jut a költségvetésben.