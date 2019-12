Európa legszebb karácsonyi vására az Advent Bazilika

Extra

Európa legszebb karácsonyi vásárának választották az Advent Bazilikát, ami minden eddigi szavazási rekordot megdöntve nyerte el a címet. Magunk mögé utasítottuk ezzel a világhírű bécsi és prágai karácsonyi vásárokat is.

A dobogó legfelső fokán végzett az európai mezőnyben a Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásár. A European Best Destinations független utazási portál 2019-es online szavazásán ugyanis a bazilika előtt megrendezett vásár több mint 39 ezer 448 voksot kapott, amivel minden eddigi rekordot megdöntöttünk. A szavazáson olyan világhírű vásárok is szerepeltek, mint a bécsi, a gdanski és a brüsszeli, a győzelmünkkel pedig ezeket is magunk mögé utasítottuk. Ráadásul úgy tűnik, hogy a bazilika előtti karácsonyi vásár évről évre egyre többeket vonz. 2018-ban ugyanis már a második helyen végeztünk az összesített listában, óriási kedvencek voltunk, a tavalyi szavazáshoz képest pedig idén húszezerrel többen rakták le a bazilika mellett a voksukat. A január elsejéig látogatható vásáron szelfigép, korcsolyapálya, fényfestés, minőségi ételek és italok, illetve egy 12 méteres karácsonyfa várja a vásározókat.

Valóra vált tündérmese

Idén a CNN Budapesttel foglalkozó cikkében a bazilika előtti vásárt elsőnek említette azon helyek között, amit érdemes megnézni a magyar fővárosban. – Budapest hamar Európa egyik vezető últi céljává nőheti ki magát, különösen télen, amikor a magyar főváros igazán életre kel. A hagyományokban gazdag és kultúrával átitatott város nem csupán mesébe illő érzéseket kelt, úgy is néz ki mint egy tündérmese. Az évszaknak megfelelő élvezetek sora várja azokat akik látni szeretnék a „Duna gyöngyének” nevezett várost – írta a CNN.

A miniszterelnök is szavazásra buzdított

A közösségi oldalon a miniszterelnök is szavazásra buzdított korábban. Orbán Viktor azt írta: „A Szent István téri adventi vásár a legjobb”, posztjával mindenkit arra kért, hogy a lehető legtöbben szavazzanak a bazilika előtti vásárra. Miután pedig a vásár nyert, egy olyan posztot is közzé tett, amelyben gratulál a győzelemhez. „Hivatalos: A Szent István téri adventi vásár a legjobb! Gratulálok!”

Vélemények a vásárról

A közösségi oldalon a miniszterelnök bejegyzése alatt és más portálokon, ahol megosztották az eredményt csak úgy záporoztak a dicsérő kommentek.

„Minden évben kimegyek! Gyönyörű szépek este a Bazilika fényei” – Ilona

„Tényleg évről évre szebb!” – Dóri

„Gyönyörű és valóban a legszebb, talán a világon is!” – László

„Ezzel a rekordmennyiségű szavazattal megelőzte a korábbi, zágrábi csúcstartót!” – írta a közösségi oldalon a European Best Destinations.

Sütishop – Jótékonysági hétvége

Számtalan program várja a látogatókat a bazilikánál, mindennap látható Közép-Európa legnagyobb 3D fényfestése 16.30–22.00 között félóránként.

Együtt az Autistákért Alapítvány az idei évben is elindítja Sütishop elnevezésű kampányát, amelyet 2019. december 14-én és 15-én rendez meg a Szent István-bazilika előtti adventi vásárban. A jótékonysági sütivásáron hazai hírességektől lehet majd megvásárolni a különleges édességeket, és az eladott sütikből befolyt összeget az első Autista Mintaház Fejlesztő és Módszertani Központra fordítják majd.