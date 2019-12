Ez már nagyon kínos! Karácsony Budapestet sem ismeri fel – Fotó!

Belföld

Lokál ,

Karácsony Gergely már nemcsak az egyes városrészeket, hanem magukat a városokat is elkezdte önkényesen cserélgetni – ez derült ki tegnapi, a hóeltakarító munkások hiányáról értekező posztjából, amelyben Budapestet felcserélte New Yorkkal – számol be az Origo.

Hétfőn pár centis hóesés miatt összeomlott a teljes budapesti tömegközlekedés, a Demszky-korszak óta nem látott káosz alakult ki a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester ennek apropóján posztolt egyet közösségi oldalára, amivel kapcsolatban legalább két probléma merült fel. Soraiból kiderült, a megbízható tömegközlekedést ígérő városvezetést teljesen felkészületlenül érte a hózuhatag, Karácsony elismerte, hogy kevés hóeltakarító munkás jelentkezett munkára.

De nem csak ez az egyetlen probléma a tegnapi bejegyzéssel. A kép, amivel a Budapestet sujtó hóesést illusztrálta nem a magyar fővárosban, hanem New Yorkban készült. A Reuters 2018 márciusában közzétett fotóján az látható, amint egy amerikai nő esernyővel a kezében átsétál egy utcán New York városában – írja az Origo.

Karácsonynak nem ez az első kínos bakija, korábban már a Lokál is beszámolt a legnagyobb, legabszurdabb tévedéseiről. A főpolgármester szerint Törökország fővárosa, Isztambul, nem tudta hol is van Csepel, vagy éppen a fővárosi múzeumokat cserélte fel.

