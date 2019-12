Íme 2019 legnagyobb bulijai – Videók!

Extra

Fantasztikus év volt a 2019-es a zenerajongóknak. Hatalmas koncertek, fesztiválok és előadók váltották egymást, a legnagyobb sztárok pedig nem sokat pihentek év közben. Most az év végéhez közeledve összegyűjtöttük a legnagyobb bulikat, amikről ha lemaradt, most egy kis ízelítőt kaphat belőlük.

A 2019 természetesen Mága Zoltán XI. Budapesti Újévi Koncertjével kezdődött, ahol rögtön egy szenzációs eseménnyel és magyar sztárok soraival indították be az újévet. A szuperkoncerten fellépett többek között Nyerges Attila, Szakcsi Lakatos Béla, Kiss B. Atilla, Balázs Fecó, Molnár Ferenc Caramel és természetesen a házigazda, Mága Zoltán is.

Januárban egy világhírű zeneszerzőt is köszönthettünk kis hazánkban. Nem más, mint az idén 90. születésnapját ünneplő Ennio Morricone adott nagyszabású koncertet a Papp László Sportarénában.

Februárban szintén születésnapot ünnepelhetett Magyarország egyik legismertebb zenekara. „Hússzal ezelőtt érkeztem” címmel rendezett nagykoncertet szintén az Arénában a Magna Cum Laude, és hatalmas bulit csaptak.

Egy nappal azután, hogy Mező Misi és zenekara fergeteges hangulatot vittek az Arénába újabb világsztárok érkeztek a helyszínre. A világhírű olasz testvérpár Guido & Maurizio De Angelis jól ismert filmslágereikkel érkeztek, és két sztárvendéggel Terence Hill és az igazi maláj tigris, Kabir Bedi személyében. A De Angelis testvérpárról érdemes tudni, hogy ők írták a legtöbb Bud Spencer és Terence Hill film zenéjét: a „Különben dühbe jövünk”, „Az ördög jobb és balkeze”, „Az angyalok is esznek babot”, a „Bűnvadászok”, a „Seriff az égből”, a „Banános Joe”, de a „Sandokan – A maláj tigris” tv filmsorozat és rajzfilm, „A szavanna fia”, a „80 nap alatt a föld körül Willy Foggal” és a „Zorro” zenéit is.

Szokatlan, hogy egy ismert színész adjon koncertet, de David Duchovny-nak ez bejött, nem is kicsit. A Lokál is beszámolt róla, hogy a kétszeres Golden Globe-díjas amerikai színész, az X-akták Fox Mulder ügynöke, a Kaliforgia Hank Moodyja és számos más sorozat, sikerfilm főszereplője fergeteges koncertet adott a Mom Sportban február közepén.

Februárban fellépett még Budapesten Nicki Minaj, márciusban pedig egy ABBA emlékkoncerten csápolhattak a rajongók. A tavaszt Koncz Zsuzsa kezdte márciusban, majd a Hooligans folytatta, hogy minden stílust kedvelő bulizhasson.

A világ legnagyobb tenorjainak egyike, José Curát Puccini leghíresebb operájának főszerepében láthatták az érdeklődők a Margitszigeten. A világsztár az év folyamán Orbán Viktor miniszterelnökkel és feleségével is találkozott.

Ezután következett a fesztiválszezon, amikor szokás szerint a legnagyobb világsztárok látogattak el Magyarország világhírű buli helyszíneire.

A Debreceni Nagyerdőben megrendezett Campus Fesztiválon fellépett többek között a Limp Bizkit, Alan Walker, a Quimby, a Tankcsapda, a Punnany Massif, a Halott Pénz, Rúzsa Magdi, az Irie Maffia, a 30Y és az AWS is.

Az idei VOLT Fesztivál is bővelkedett nagy nevekben, mint minden évben. Olyan nemzetközileg is elismert előadók léptek fel, mint a Black Eyed Peas, a Slipknot, vagy a Tankcsapda.

Ahogy minden évben most is a Sziget Fesztivál vonultatta fel a legnagyobb sztárokat, hatalmas bulit csapott Ed Sheeran, a Twenty One Pilotes, a Foo Fighters, és a Florence + The Machine is.

Az őszi szezon talán legnagyobb dobása az olasz énekes, Eros Ramazotti Aréna koncertje volt, amit a Vita Ce N’é elnevezésű világ körüli turnéja keretében ejtett meg.