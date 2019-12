Farkas Bertalan után újabb magyar juthat ki az űrbe

Belföld

Holló Bettina ,

Magyarország 2024-ben űrhajóst kíván küldeni az űrbe – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Űrügynökség (ESA) Space19+ elnevezésű miniszteri konferenciáján. Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan korábban azt mondta a Lokálnak, szeretné megélni, hogy rajta kívül egy másik magyar is kijut az űrbe. Úgy tűnik, ez a kívánsága hamarabb teljesülhet, mint gondolta volna…

Elképesztő hírt jelentett be Szijjártó Péter: elképzelhető, hogy 40 év után ismét lesz magyar űrhajós.

– Az űripar az egyik legfontosabb iparág lesz a jövőben. Magyarország számára ez újabb fejlődési, kitörési lehetőség, fókuszában a második magyar űrhajós kiképzése és a Nemzetközi Űrállomásra történő felküldése szerepel, amit 2024-re reálisan megvalósíthatónak látunk az orosz Roszkoszmosszal való együttműködésben – fogalmazott a magyar tárcavezető. Hangsúlyozta: Magyarország új külgazdasági és külpolitikai törekvései között szerepel, hogy újra kivegye a részét a világűr békés célú felhasználásából.

– Mivel jövőre lesz Farkas Bertalan űrrepülésének 40. évfordulója, és Magyarországon rendezik az űrhajós-világkongresszust is, fontos célkitűzés, hogy 2024-re Magyarország újabb magyar kutató űrhajóst legyen képes a nemzetközi űrállomásra küldeni – tette hozzá.

A Lokál nemrég készített interjút az első magyar űrhajóssal, Farkas Bertalannal, akit boldogsággal tölt el, hogy a magyarok ismét felkerülhetnek a világ űrtérképére.

„A kormány felismerte, hogy ha lemaradunk, soha nem lehetünk a világ élvonalában. 2015-ben lehetőséget kaptunk, és tagjaivá váltunk az Európai Űrügynökség nemzetközi szervezetének, és rajtuk keresztül nagyon sok projektben tudunk részt venni. Ennek köszönhetően többek között az űripari kutatásokban is szerepet vállalhatunk, és a világ legcsodálatosabb fejlődésének lehetünk mi, magyarok is a részesei” – nyilatkozta lapunknak az űrhajóslegenda, aki nyár végén lett 70 éves, születésnapi kívánságát pedig a Lokállal is megosztotta.

„Szeretném megélni, hogy ne én legyek az egyetlen magyar, aki kijutott az űrbe. Kezet fognék a másodikkal” – mondta Bertalan, akinek kívánsága most teljesülni látszik.

Lassan 40 éve, hogy meghódítottuk a csillagokat

2020 különleges év a magyar űrrepülés történetében. Jövő májusban lesz ugyanis negyven éve, hogy Farkas Bertalan megjárta a világűrt. „Magyarországon fogjuk megrendezni 2020-ban a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. kongresszusát. Megjelent a kormányhatározat, amely támogatja ezt az elképzelésemet. Ez egy világraszóló esemény lesz, körülbelül száz űrhajóst fogunk várni” – mondta Bertalan.

Egy hét a csillagok közt



Farkas Bertalan 1949. augusztus 2-án született Gyulaházán. Gyerekként focistának készült, később azonban a repülés szerelmese lett, ezért beiratkozott a Repülőműszaki Főiskolára. 1978-ban önként jelentkezett űrhajósnak. Kiképzését követően, 1980. május 26-án a Szojuz–36 fedélzetén indult el a világűrbe, ahol végül 7 napot, 20 órát és 45 percet töltött. A sikeres földet érést azóta a második születésnapjaként ünnepli. Legkedvesebb űrbéli emléke a súlytalanság.