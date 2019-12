Fölszállott a páva – Mostantól a nézők is szavazhatnak

Extra

Kiss Nóra ,

Péntek este az első középdöntővel folytatódik a Fölszállott a páva gyermekévadának élő műsora a Duna Televízión. Magyarország egyetlen néptáncos és népzenei tehetségkutatójában most is négy kategóriában mutatja meg tudását a korábban továbbjutott 12 produkció, akik közül a december 20-ai döntőbe a zsűri juttatja tovább a legjobb négy produkciót. Egy versenyzőt vagy csapatot pedig a nézők is beszavazhatnak.

Fordulóponthoz érkezett a Fölszállott a páva idei évada. A múlt héten véget értek az elődöntök, amik során a zsűri pontjai által 24 produkció jutott tovább. Közülük az első középdöntőben 12-en mutathatják meg tánc-, ének-, és hangszertudásukat négy különböző kategóriában.

Táncos szólista és táncospár kategóriában színpadra lép majd Dudás Lili és Kispál Domonkos Jászberényből, Ifj. Mahovics Tamás Békésről, Kristóf Áron Dernőről, valamint Bistey Boglárka és Farkas Regő László Pilisborosjenőről. A Táncegyüttesek közül az Urban Verbunkot Gödöllőről, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes Utánpótlás Csoportját és Árendás kamara táncegyüttest Jászberényből láthatjuk majd. A Tulipános Tilinkó Pécsről, Szász Csanád László az erdélyi Körtvélyfájáról és a Szejke Barka testvérpár Hódmezővásárhelyről pedig az Énekes szólista és énekegyüttesek kategóriában mutatják meg ismét magukat. A Hangszeres szólista és zenekarok kategória továbbjutói közül ismét színpadra áll majd Hajdú-Németh László Budapestről és Maier Cseperke Rátkáról.

A zsűri a produkciók után ismét 1-10 között pontoz és értékel, ezek alapján kategóriánként egy produkció jut tovább a döntőbe. A középdöntőkben azonban már a nézők szavazata is szerepet kap. Az úgynevezett Szabadkártyával ötödik továbbjutóként bárkit beszavazhatnak a végső fordulóba.