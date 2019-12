Fordulat! Meghallgatják Gothárt

Belföld

Lokál ,

A Színház-és Filmművészeti Egyetem Etikai Bizottsága előtt kell felelnie a kérdésekre Gothár Péternek, aki szexuális zaklatási ügybe keveredett.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Katona József Színház november 19-én egy közleményt jelentetett meg a hivatalos közösségi oldalán, amiben leírták, hogy kitiltották az egyik szerződéses munkatársat.

A bejelentésben akkor azt írták, hogy nem nevezik meg, kiről van szó. Később szintén a Katona József Színház Facebook oldalán, Gothár Péter egy közleményét adták ki, amiben a rendező elismerte, ő a felelős a zaklatásokkal kapcsolatban.

Időközben az Emmi megfigyelőt küld az intézménybe a vizsgálat idejére, így most szerdán Gothárt már nemcsak a saját cimborái várják a meghallgatáson, mint azt korábban gondolta és eltervezte. A kínos kérdések elől így ezúttal aligha bújhat ki – írja a Ripost.

Az egyetem korábban egy külső vizsgálat indítása helyett az iskola falai között próbálta elsimítani az ügyet. Ezt a falat törte át Fekete Péter kulturális államtitkár, aki levelében kérdőre vonta a Katonát és az egyetemet is, ezért az igazgatók kénytelenek voltak minisztériumi szakértőket is bevonni a vizsgálatba. Jelenleg pszichológus vizsgálja meg egyesével Gothár osztályának tagjait, hogy ott történt-e a Katonához hasonló eset – számol be az esetről a portáá.

A Ripost azt írja nagy a feszültség a Máté Gábor vezette Katona József Színházban, és a szexuális zaklatási botrány főszereplője, Gothár Péter is kétségbeesetten tördelheti a kezeit, miután nem jöttek be a zaklatási ügy eltussolására tett trükkjeik. Már baloldali, liberális politikusok is azt követelik: nem csak Gothárnak, de a Katona József Színház igazgatójának és a Színház-és Filmművészeti Egyetem vezetőinek is vizsgálni kell vezetői felelősségét, amiért tudtak a zaklatásról, de nem tettek semmit – írja a lap.

