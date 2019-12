Gera Marina: A szerephez kellett szív is

Extra

Lokál ,

Gera Marina, az Örök tél című film főszereplője az első Emmy-díjas színésznőnk, aki sikerével történelmet írt Magyarországon. A színésznő egy héttel azután, kedden tért haza, hogy átvehette a nemzetközi elismerést.

– Nagyon furcsa érzés, már kezdtem kint feldolgozni New Yorkban, de egészen más Magyarországra érkezni – kezdte meghatottan a nullahategy.hu nevű portálnak a színésznő a reptéren. Marina elmesélte, a díjátadó után több akadémiai taggal is találkozott, akik mind arra biztatták, ne elégedjen meg ennyivel. – Én azért próbálom józanul kezelni ezt. Valamennyien azt mondták, hogy mindenképpen nemzetközi karriert kell csinálni, és nem csak Magyarországon – emlékezett vissza a színésznő, aki a díjátadó utáni feszített tempó miatt kicsit legyengült és meg is fázott. Szerepéről és a felkészülésről azt mondta, lelkileg nagyon megterhelő volt. – Lefogytam 46 kilóra, hiszen ezek az emberek éheztek, úgyhogy a „vékony” alá kellett menni. Lelkileg nagyon megterhelő időszak volt (…), amíg teljesen átlényegültem. Erre nagyon sok technika van, meg hát kell hozzá szív is, hogy az ember az idegrendszerét jól tudja irányítani mire a forgatás jön – mondta a portálnak Marina.

További cikkek: