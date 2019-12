Gera Marina: Büszkeség első magyarként átvenni az Emmy-díjat

Belföld

Egyelőre két virágcsokor között a konyhapulton pihen Gera Marina színésznő Emmy-díja, amivel magyar filmtörténelmet írt. Az Örök tél című alkotásban nyújtott alakításával ugyanis a világ legrangosabb tévéfilmes díját hozhatta haza. A film az 1944-ben a Szovjetunióba deportált sváb magyarok történetét dolgozza fel.

Mi futott át a fején, mikor kimondták a nevét?

Elsőként arra koncentráltam, hogy ne sírjam végig a beszédemet, és el tudjam mondani. Mert ha az ember csak hüppög és „köszöni mindenkinek” akkor nem tudja megosztani a pillanatot azokkal, akik tényleg segítették az úton. A beszédem vége teljesen megvolt a fejemben, tudtam, hogy elsőként Szász Attilával, az Örök tél rendezőjével osztanám meg az élményt, ezért is adtam át neki azt a medált, amit minden jelölt megkapott.

Sikerült már feldolgozni, hogy Emmy-díjas lett?

Azt hiszem sokkal nagyobb sokk volt az, amikor megtudtam, hogy egyáltalán jelöltek. Az villámcsapásként ért, hiszen több száz film több száz főszereplője közül kerülnek ki a jelöltek. Az ember csak éli a hétköznapjait, mit sem sejtve arról, hogy egyáltalán esélyes lehet, és egyszer csak mégis kinyílik egy ajtó, ami mögött már csak egy karnyújtásnyira van a világ legrangosabb nemzetközi filmes elismerése. Azt hiszem ezt az érzést nehezebb volt felfogni, mint magát a díjat, hisz az már benne volt a pakliban, már csak négyen maradtunk. De bevallom azóta néha megnézem a rólam készült fotókat, ott élem meg, hogy jé, tényleg én velem történt, én kaptam.

Milyen érzés volt az országot egy ilyen rangos eseményen képviselni?

Büszkeség volt első magyarként átvenni ezt a díjat. A jelölti beszédben el is mondtam, hogy ez az első film főszerepem, az első utam a tengeren túlra és New Yorkba. Azt pedig külön megtapsolták, mikor hozzátettem, hogy nekem és az országomnak is az első Emmy-jelölése, most már pedig elnyert díja is. Sosem mertem erről álmodni, pedig két éves korom óta színésznő szerettem volna lenni, ez volt minden vágyam, mindent ezért tettem.

Jöttek már külföldi megkeresések?

Igen, több is, de mindegyik a díjam elnyerése előtt. Egy angol producer azt mondta, keres nekem egy nemzetközi forgatókönyvet, amiben együtt dolgozhatunk. Miután pedig kiderült, hogy nyertem, azt üzente „Ne legyél szégyenlős, használd ki a pillanatot!”. Rajta kívül még egy német rendező is felbukkant, aki Budapesten forgat majd. Szeretnék természetesen külföldi karriert is befutni, de nem költöznék el az országból. Magyar vagyok, itt vagyok otthon.

Mi volt a legmegterhelőbb Irén szerepében?

Körülbelül tíz kilót fogytam, a felvételek ideje alatt 46 kiló voltam. Borzasztó nehéz volt betartani a diétát, mert bár nem látszik rajtam, imádok enni és – a férjem most nagyon bólogatna – többet eszem bárkinél, az övét is sokszor elcsenem előle. A fizikai megterhelés mellett a lelki átszellemülés sem volt könnyű, de végül olyannyira sikerült, hogy azt sem vettem észre, hogy durván megsérült a lábam. Amikor a Tátrában forgattunk az egyik jelenetnél beázott a cipőm, és megfagyott benne a víz, de csak akkor eszméltem, mikor vége lett a jelenetnek. Abban a pillanatban rettenetesen elkezdett égni a lábam, és kiderült, hogy fagyási sérülésem lett. Akkor ott biztos lettem abban, hogy én nem bírtam volna ki mindazt, amit Irén átélt.

A díjátadón a beszédében kiemelte, hogy nem a biológiai apjának köszöni a díjat…

Igen, a nevelőapám különleges helyet töltött be az életemben, míg az igaziról épp csak tudom, hogy ki. Nincs köztünk kapcsolat. A nevelőapám azonban nagyon fontos része volt az életemnek és a karrieremnek is. Ugyan ő villamosmérnök, mégis minden iskolás és gimis versmondó versenyre vele készültem, még a főiskolai felvételire is. Ő a legfontosabb mesterem, húsz éven át dolgoztunk együtt a sikerért.

Hol fogja tartani a díjat?

Még nincs meg neki a végleges helye, egyelőre két virágcsokor között áll a konyhapulton…