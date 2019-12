Győrfi Pál: Ez az év csúcspontja

Extra

Kiss Nóra ,

Győrfi Pál és családja egész decemberben izgatottan készül a karácsonyra, számukra ez az év csúcspontja. Az otthoni készülődés mellett pedig a jótékonyságról sem feledkeznek meg. A szóvivő gyermekeivel együtt adakozik a rászoruló családoknak.

Győrfi Pál és családja már hetekkel korábban elkezdi a karácsonyra való készülődést. – Számunkra ez az év csúcspontja. Mindig nagyon várjuk, lázasan számoljuk vissza a napokat. Adri és a gyerekek elkezdték már csinosítgatni a házat, készíteni az ünnepi desszerteket, és megírták a Jézuskának egy levélben, hogy milyen ajándékokat szeretnének kapni. Felsoroltak vagy harminc dolgot, úgyhogy van miből válogatni – kezdte a Lokálnak az Országos Mentőszolgálat szóvivője, aki feleségével igyekszik minden karácsonyt emlékezetessé tenni a gyermekeinek, a hatéves Lillának, a nyolcéves Alíznak és a tízéves Ádámnak.

– Megvannak a saját kis szokásaink. Az angyalkák 24-e reggelre hozzák meg a csodaszép, feldíszített fát. Ezután elkezdődik a sütés, főzés. Adri minden évben valami újdonságot készít. Miután mindennel elkészültünk, felvesszük a legszebb ruhánkat, megvacsorázunk, majd elkezdődik az ajándékbontás. A szenteste további része pedig közös játékkal telik. Az ünnep második napját anyósomnál töltjük. Nála gyűlik össze a nagy család, és kezdetét veszi egy közös karácsonyi buli. Minden évben nagyon jól sikerülnek ezek az összejövetelek. Dani nagyfiam és a barátnője is csatlakozik hozzánk az ünnepek alatt, és én mindig elérzékenyülök a négy gyerekem csodájától. A feleségemmel igyekszünk mindent úgy alakítani, hogy a gyermekeink emlékeibe egy szép, meghitt és varázslatos karácsony maradjon meg, amire felnőttkorukban is szívesen emlékeznek majd. Bár Ádámon és Alízon már látom, hogy kezdenek kételkedni a karácsonyi ajándékok égi eredetében, de szerintem Lilla miatt ezt nem teszik szóvá.

Együtt adakozunk

Az 55 éves szóvivő az ünnepi készülődés mellett azokra a családokra is gondol, akik rászorulnak a segítségre. – Már sok éve lelkes adakozói vagyunk a MikulásGyárnak, ami idén is a Millenárison nyílt meg. Mivel a szervezők a nem pénzbeli adományokat gyűjtik, tartós élelmiszereket, háztartási eszközöket és könyveket viszünk majd. A gyermekeimmel együtt készítjük össze a csomagokat, amibe az ő segítségükkel játékok is kerülnek. Mindig olyan gyermekholmikat gyűjtünk össze, amiknek ők is örülnének. Már most tudják, hogy mennyire fontos és szép dolog segíteni a rászorulóknak.