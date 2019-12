Gyurcsány bizalmi embere ismert zenész párját zaklatja

Belföld

Lokál ,

A DK szóvivője a szerelmével üldözi a zenész kedvesét, próbálja magát ráerőszakolni a nőre – írja a Ripost.

Megdöbbentő történetet osztott meg közösségi oldalán a könnyűzene egyik legismertebb zenésze, Zsoldos Gábor. Nyílt levelét Gréczy Zsoltnak, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselőjének, Gyurcsány Ferenc bizalmi emberének címezte, indulatosan olvasva a fejére, hogy évek óta szerelmével üldözi párját, Zsófiát – ismerteti a történetet a portál.

A lap arról számol be, a felháborodott dobos, akit zenészkörökben mindenki csak Dedyként emleget, egy bibliai idézettel emlékezteti Gréczyt, hogy bűn megkívánni felebarátja feleségét. Ám Gréczy valószínűleg nem ismeri a tízparancsolatot, mert évek óta írogat, üzenget párjának, Zsófiának, holott jól tudja, hogy foglalt a szíve. Emlékezteti a tolakodó politikust, hogy 2016 májusában és 2017 februárjában már tisztázták, hogy a csinos pszichológusnő nem az ő „babája” – ahogy Gréczy nevezte. A méltán dühös zenész nem érti, hogy a politikus miért nem képes ezt felfogni. Mint írja, legszívesebben egy jól irányzott pofonnal térítené jobb belátásra az élettársára ácsingózó férfit, de zenész lévén nem kockáztathatja keze épségét – írja a Ripost.

A portál arról is beszámol, a hosszú levél befejezéseként a felháborodott muzsikus azon morfondíroz, hogy vajon Gréczy miért szorul rá arra, hogy más párját, egy gyermekes családanyát kelljen csábítgatnia: netán szingli, mert elviselhetetlen, vagy esetleg van barátnője és titokban próbál csajozni. Akármi legyen a válasz, Zsoldos világossá teszi, hogy minden kapcsolatot megszakít a Gyurcsány Ferenc legbelsőbb köreihez tartozó politikussal, még a tévét is másik csatornára kapcsolja, ha a képernyőn Gréczy tűnik fel.

A Bors elérte Zsoldos Dedyt, aki tegnap kora délutánra már eltávolította oldaláról a posztot, és nem is akart beszélni a lerázhatatlan udvarlóról, aki betolakodott az életükbe. Mint mondta, pillanatnyi indulatában írta a nyílt levelet, majd osztotta meg sorait a nyilvánossággal.

A DK országgyűlési képviselőjét is elérte a lap, Gréczy azt állította, hogy nem látta Zsoldos nyílt levelét, nem ismeri annak tartalmát, így nem is tud rá reagálni, holott aligha lehetett újdonság számára a tartalma, mivel a konfliktus évek óta húzódik. A po­litikus szerint a felhasználók sok mindent kitesznek, később levesznek az internetről, és nyilván Dedynek is oka volt rá, hogy végül törölte a dühös hangvételű írást.

