Gyurcsányhoz igazolt a liberális politikus

Folytatódik az ellenzéki cirkusz, miután Bősz Anett, a Liberálisok politikusa csatlakozott a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciójához.

Bősz azzal indokolta döntését, hogy a Gyurcsány-párt frakciójának tagjaként jobban tudja képviselni a liberális értékeket. Az ügy érdekessége, hogy Bősz Anettet december elején választotta a Liberálisok új elnökévé a párt a küldöttgyűlésen, miután a korábbi SZDSZ-es Fodor Gábor lemondott pozíciójáról.

Az Origo.hu megjegyzi, hogy az összeborulásnak egyik üzenete, hogy Gyurcsány Ferenc nekilátott bedarálni a kisebb ellenzéki pártokat a 2022-es parlamenti választás előtt.

Bősz Anett folyamatosan váltogatja a pártjait: tavaly az MSZP–Párbeszéd listájáról, ám a Liberálisok képviseletében jutott be a parlamentbe és a Párbeszéd-frakciójába ült be. 2018 májusában aztán kilépett a frakcióból és függetlenként folytatta munkáját. Most pedig Gyurcsányékhoz igazolt.

