Hemzsegnek Gyurcsány emberei a városházán

Folytatódik a budapesti városházán a pozíciók osztogatása, újabb balliberális megmondóemberek kaptak munkát. Most két bukott tévésnek, Kálmán Olgának és Vágó Istvánnak kellett gyorsan állást találni. Gyurcsány Ferenc emberei kulcsfontosságú székekbe ülhettek be.

November közepén jelentette be Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán, hogy Kálmán Olga belépett a Demokratikus Koalícióba és politikai főtanácsadóként segíti Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettest. Mindez nem véletlen, hiszen a Gyurcsány-párt őt indította nyáron a főpolgármester-jelölti előválasztáson is. Kálmán Olga alapbére havi bruttó 1 millió forint lesz.

Kinevezése után egy másik bukott tévésből lett Gyurcsány-párti politikus, Vágó István kezdte mentegetni Kálmán Olgát: „ha fizetne, hogy dolgozhasson, úgy megfelelne nekik? Tisztességgel csak éhen halni szabad?” – kérdezte rettenetesen álszenten Vágó Facebookján.

A kvízprofesszor talán már tudta, hogy ő lesz a következő gyurcsányista kinevezett, miután Vágó felügyelőbizottsági pozíciót kapott a BKV leányvállalatánál, a Vasúti Járműjavító Kft.-nél. Fizetése bruttó 149 ezer forint lesz havonta, cserébe viszont csak évi néhány alkalommal kell dolgoznia.

Vágó először azt mondta az Indexnek, hogy eredeti végzettségéhez még közelebb is van a cég tevékenységi köre, mint a televíziós műsorvezetéshez, mivel vegyészmérnökként végzett, ráadásul gépészetet is tanult. Később Facebookján mégis arról írt, hogy nem baj, ha egy testületi tag nem szakember.

De Gyurcsány rajtuk kívül is telenyomta az embereivel a budapesti városházát és a különböző fővárosi cégeket. Korábbi miniszterei (Draskovics Tibor, Kolber István) és államtitkárai (Katona Tamás, Tordai Csaba) is kaptak posztot, ahogy volt kabinetfőnöke, Gál J. Zoltán is.

Ezek után nem csoda, ha Gyurcsány egy sajtótájékoztatón elismerte, hogy valójában ő irányítja a fővárost. A DK elnöke egy újságírói kérdésre „mint a fővárost irányító vezető” válaszolt.

