Idén is sok befolyásos politikussal tárgyaltak Sorosék

Mozgalmasan telt az idei év Soros György számára, aki most sem tétlenkedett, ugyanis világszerte találkozott befolyásos politikusokkal, ország-, illetve városvezetőkkel. A bevándorláspárti milliárdos legkisebb fia, Alexander (Alex) Soros is kivette a részét a tárgyalásokból – számol be a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Egyesült Államok

Köztudott tény, hogy Sorosék Amerikában igen aktívan beleavatkoznak a politika alakulásában. Nyáron kiderült, hogy Soros György szervezetet hozott létre az Egyesült Államokban a 2020-as demokrata választási kampány finanszírozására. Az amerikai választási törvények lehetővé teszik úgynevezett Politikai Akcióbizottságok (PAC) létrehozását, ezek a szervezetek a kampányra felajánlott adományok összegyűjtését koordinálják. Soros ismerten a Demokrata Párt és politikusai egyik nagy adományozója, Demokrácia2020 néven hozott létre egy ilyen politikai akcióbizottságot. A Szövetségi Választási Bizottság adataiból kiderült: Soros 5,1 millió dollárt helyezett el a számláján. a Soros-család más tagjai is részt vehetnek a Demokrácia2020 finanszírozásában. Így például Alexander Soros, a milliárdos fia, aki az elmúlt években maga is egyre aktívabb adományozója lett demokrata párti ügyeknek és politikusoknak.

Az Egyesült Államokban közben javába zajlik a Donald Trump amerikai elnök elleni úgynevezett impeachment eljárás elindítása és egyes beszámolók szerint a Soros-hálózat állhat a vizsgálat mögött. Az eljárást Nancy Pelosi demokrata párti házelnök kezdeményezte, miután egy ismeretlen bejelentő panaszt tett az amerikai elnök ellen.

Alexander Soros Instagram-oldala alapján kiderül, hogy az ifjú trónörökös legalább két alkalommal találkozott Pelosival.

Emellett a házelnök idén Guatemalába utazott, ahol Soros György által is finanszírozott szervezetek vezetőivel találkozott. Pelosi látogatása nem sokkal azt követően jött, hogy Donald Trump és guatemalai tisztviselők megállapodást írtak alá, amely lehetővé teszi az Egyesült Államok határőrizeti tisztviselőinek, hogy visszautasítsák az olyan migránsok menedékjog iránti kérelmeit, akik menedékkérelem benyújtása nélkül haladtak át Guatemalán.

Alexander Soros továbbá Chuck Schumerrel, a demokraták szenátusi frakciójának vezetőjével is több alkalommal találkozott. Az egyik megbeszélés alkalmával arról tárgyaltak, hogy mennyi fontos, hogy a demokraták visszavegyék az amerikai szenátust a 2020-as választáson.

Sorosék baráti viszonyban vannak Barack Obama, volt amerikai elnökkel is. Alexander Soros idén sem mulasztotta el, hogy összefusson a demokrata politikussal, méghozzá a saját rezidenciáján fogadta Obamát, egy demokraták számára rendezett adománygyűjtő rendezvényen.

Továbbá Alexet az a megtiszteltetés érte, hogy egy díjat adhatott át személyesen Hillary Clinton lányának, Chelsea Clintonnak.

Ausztria

Soros Györgynek adományozta az osztrák főváros a Bécsért Tett Szolgálatok Nagy Aranykitüntetését, amiért oda költöztette Budapestről magánegyetemének, a CEU-nak egy részét. A CEU bécsi kampuszán szeptember 30-án kezdődött el az oktatás. A kitüntetés átvételekor Alexander Soros is jelen volt, valamint találkoztak Bécs baloldali vezetésével, illetve Alexander van der Bellen osztrák államfővel.

Franciaország

Alexander Soros idén többször is találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel. Az első találkozóra áprilisban került sor, akkor Soros kiváltságos bánásmódban részesült, ugyanis Macron hivatalos vacsorán fogadta az Élysée-palotában. A találkozó nem csak a Soros-birodalom örököse de Emmanuel Macron francia elnök számára is kiemelt jelentőséggel bírhatott, hiszen az Európai Parlamenti választási kampány, illetve az egyre több elfoglaltságot jelentő Brexit-tárgyalások közepette is sort kerített rá, hogy egy asztalhoz üljön Alex Sorossal.

A második találkozóra novemberben került sor, akkor a fiatal trónörökös a második Párizsi Békefórumon vett részt, de sűrű programjába belefért egy Macronnal történő találkozó is.

Spanyolország

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szeptemberben részt vett New York-ban az ENSZ közgyűlésén, ahol fényképek tanúsága szerint találkozott Soros György fiával is. A tárgyalás időpontja nem lehetett véletlen, ugyanis Spanyolországban november 10-én ismét választásokat rendeztek. Alex Soros és Sánchez Spanyolország gazdaságának a jövőjéről beszélgettek.

Európai Unió

Köztudott tény, hogy Soros Györgynek komoly szövetségesei vannak az Európai Unióban, a legfelsőbb szinteken is. Ebben az évben Soros több alkalommal is egyeztetett barátjával és szövetségesével Frans Timmermansszal. Az Európai Bizottság hivatalos naptárából kiderül, hogy a holland politikus szeptember 23-án (srceenshot), illetve november 18-án is egyeztetett a milliárdossal. Ezen kívül Soros György a januári davosi gazdasági fórumon is egyeztetett európai politikussal, mégpedig Pierre Moscovici uniós biztossal.

Észak-Macedónia

A Soros birodalomnak komoly érdekeltségei vannak Észak-Macedóniában és Alex Soros baráti viszonyt ápol a korrupciós botrányba keveredett Zoran Zaev miniszterelnökkel. Soros és a macedón politikus ebben az évben többször is találkozott és tárgyalt, de Soros Györggyel is összefutott a januári davosi gazdasági fórumon. A hírek szerint a megbeszélésen Zaev a macedón kormány és a Nyílt Társadalom Alapítvány közötti együttműködés elmélyítéséről tárgyaltak.

Kevesebb mint egy hónappal később a müncheni biztonsági konferencián Alex Sorossal találkozott Zaev – tudatja a portál.

Zaev korrupciós botrányának kirobbanását követően Alex Soros személyesen látogatott Észak-Macedóniába, ahol nem csak a miniszterelnökkel, hanem az ország elnökével, Stevo Pendarovskival is találkozott.

Zaev és Alex Soros szeptemberben is összefutott az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlésén (UNGA), ahol nem csak a kormányfővel találkozott, hanem Észak-Macedónia külügyminiszterével, Nikola Dimitrovval is.

Novemberben macedón sajtóbeszámolók szerint Alex Soros titkos megbeszélésre utazott Észak-Macedóniába. A kiszivárgott információk szerint a birodalom trónörököse Zaev miniszterelnökkel, illetve Stevo Pendarovski észak-elnökkel is találkozott. A hír nyilvánosságra kerülését követően azonban Pendarovski tagadta, hogy találkozott volna Sorossal Ohrid városában, viszont azt elárulta, hogy tárgyalni fog vele a Párizsi Békefórumon.

Pakisztán

Politikai háborút hirdettek az iszlamista pártok Pakisztánban Imrán Hán miniszterelnök és kormánya ellen, miután kiderült, hogy a kormányfő az ország oktatási reformjának megszervezése kapcsán New Yorkban találkozott Soros Györggyel és fiával. A találkozón – pakisztáni hivatalos források szerint – véglegesítették, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány felügyeli majd az ország új adópolitikájának kialakítását és az oktatási rendszer reformját.

Afrika

A Soros-hálózat komoly érdekeltségekkel rendelkezik Afrikában is, így nem véletlen, hogy a milliárdos tőzsdespekuláns és a fia több vezetővel is találkozott 2019 során. Januárban Soros személyesen tárgyalt Etiópia miniszterelnökével, Abiy Ahmeddel, és szóba került a választási integritás, a demokratizálódás kihívásai, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a gazdasági integráció, valamint intézményi és szabályozási reformok – írja a V4NA.

