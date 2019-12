Így nyomult a zenész párjára Gyurcsány embere

Belföld

Lokál Kecskemét ,

Továbbra is fenntartja a DK-s Gréczy Zsoltnak címzett nyilvános levelének tartalmát Zsoldos Gábor „Dedy”, a zenész csak azt cáfolja, hogy Gyurcsány embere zaklatta volna a párját – írja a Bors.

Mint arról már korábban beszámoltunk a Hungária és a Dolly Roll egykori dobosa azzal vádolta meg a DK politikusát, hogy pestiesen szólva „ráhajtott” a barátnőjére. A zenész nyílt levele szerint Gyurcsány jobbkeze évek óta nem hagy fel a zenész szerelmének való üzengetésével, hiába él már évek óta párkapcsolatban.

„Abszolút hirtelen felindulásból tettem közzé mindazt, amit a napokban írtam, s noha a posztot letöröltem, annak tartalmát azonban továbbra is fenntartom. Egyedül a zaklatást szeretném cáfolni, mert a szó szoros értelmében nem történt ilyen, csupán az, amit a nyílt levelemben is leírtam” – mondta Dedy a Borsnak. A zenész a Blikknek újabb részleteket árult el arról, hogyan is „nyomult” párjára Gréczy.

„Autóval siettünk moziba, figyelgettük a kedvesem telefonján a GPS-t, amikor a képernyőre bevillant a képviselő úr Viber-üzenete, benne a szívecskékkel, amit egyikünk sem tudott mire vélni” – idézte fel Zsoldos.

„Ha ez lett volna az első ilyen próbálkozása, nem hergelt volna fel, de nagyon dühített, hogy még mindig nem adja fel. A felháborodásom csitult, de a szerelemféltés és a férfiúi hiúság erősödött, és a kedvesem lelki békéjét is megzavarták a virtuális szívecskék, meg hogy »babámnak« nevezte. Ezért írtam nyílt levelet” – foglalta össze a dobiskolát vezető zenész a lapnak.

Gréczy a zaklatás tényét szintén tagadta.

„Szégyelld magad, Zsolti!

(…) Mondd?! Miért írogatsz még mindig – vagy ismét – üzeneteket a páromnak – Zsófinak?

Neked Ő nem a »Babád« – ahogy írtad legutóbb – [email protected]! (…) Mit tegyek, mondd, hogy megértsd? Ha nem én lennék az – már, aki vagyok! –, jól pofán is vágnálak – úgy talán eljutna (…) Apropó: miért nincs egy normális barátnőd? 4 év alatt azért találhattál volna Valakit, aki megmarad melletted! (…) életem hátralévő részében nem szeretnék többet kommunikálni Veled – semmilyen szinten. Még a tv-t is majd gyorsan átkapcsolom egy másik csatornára, ha véletlenül meglátlak! Zsófi meg majd eldönti, hogy válaszol-e a jövőben a pici, piros szívecskékre, amiket küldözgetsz Neki!”

További cikkek: