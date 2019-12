Ünnepeljünk kedvenceinkkel- Fotók!

Extra

Lokál ,

Minden évben eljön az adventi várakozás időszaka, amikor kicsit kedvesebbek, figyelmesebbek leszünk és az év többi részéhez képest sokkal több szeretetet adunk és kapunk is. Azonban nem szabad megfeledkezni négylábú, kétlábú, vagy akár láb nélküli barátainkról sem.

Világszerte sok állatkertben, állatparkban, és otthonokban is bevonják az állatokat a legnagyobb keresztény ünnepbe, így létrehozva egy igazi állati karácsonyt.

Korábban a Lokál is beszámolt arról, amikor december első napjaiban hazánkba is megérkezett az első hó és vele együtt a varázslatos karácsonyi hangulat. Egy gyönyörű macska is boldogan kalandozott a Surány melletti festői erdőkben, jelképesen elhozva a telet Magyarországra.

A világ több pontján is nagy gondot fordítanak az állatok megajándékozására, a londoni állatkert kétpúpú tevéje például egy hatalmas karácsonyi zokniból falatozza jól megérdemelt jutalmát.

Szomszédjai, a gorillák pedig adventi naptárukból veszik ki a jobbnál-jobb ünnepi falatokat.

Egy Fülöp-szigeteki állatkertben pedig egy igen furcsa páros szórakoztatta az érdeklődőket a szeretet ünnepének alkalmából. Az orángután és a kölyök tigris látszólag élvezte a felhajtást.

Végül pedig lássuk, saját kis kedvencüket hogy öltöztetik fel a gazdik, hogy teljes legyen az állati karácsony.