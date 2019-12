Extra

A kereszténység egyik legfontosabb ünnepe a karácsony nem csak a keresztény embereknek számít az év legszebb időszakának. Az adventi készülődés a szeretet ünnepére azonban világszerte mindenhol kicsit más és más. Érdekes ételek, hagyományok és díszítések, így ünneplik a karácsonyt a nagyvilágban.

Mielőtt a különbségekről beszélnénk, muszáj megemlíteni azokat a dolgokat, amik a legtöbb kultúrában, országban, közösségben megegyeznek. Ilyen például az ajándékozás vagy a szeretteinkre és más emberekre fordított nagyobb figyelem, kedvesség, szeretet.

Kezdjük a felsorolást rögtön Európával és azon belül is Magyarországgal. Hazánkban és Európa minden országában állítanak karácsonyfát német hagyomány szerint, ami az ünnep egyik jelképévé vált. Az ajándékozás hasonlóan bevett szokás lett, ami a fogyasztói társadalomnak köszönhető hatalmas üzlet is. Minden évben már ősszel elkezdődik az ünnepre való készülődés, az utcákat, házakat, otthonokat színes dekorációkkal, fényekkel díszítik. Megjelennek a karácsonyi reklámok és zenék a különböző platformokon. A forgalmasabb tereket ellepik a hangulatos fabódék, amik az egyre népszerűbb adventi vásárok elengedhetetlen kellékei. Magyarországon az evés-ivás szintén nagy hagyománynak örvend, kötelező elem a téli időszakban a forralt bor, karácsonykor pedig a mézeskalács, a bejgli, hurka, kolbász, töltött káposzta és hasonló nehéz ételek. A magyar családok bár nincs kőbe vésve, általában december 25-én nagy ünnepi vacsorát tartanak, ami után következik az ajándékozás. Hazánkban a Jézuska, vagy a Télapó hozza az ajándékokat.

Az angol karácsony, mivel szintén európai ország nagyban hasonlít a magyar ünnepekre, de néhány nagyon különleges hagyomány, étel és népszokás teszi igazán érdekessé a britek ünnepeit. Az Egyesült Királyságban is már októberben megkezdődik a színes, díszes készülődés, kicsit más díszekkel, Karácsony Apók (Father Christmas) díszekkel, de a december 6-i Mikulást nem ünneplik. Az angol protestánsok december 25-én templomba mennek, utána bontják ki az ajándékokat, melyek sok családban már egész hónapban gyűlnek a karácsonyfa alatt. A legenda szerint az ajándékokat Santa Claus a kandallók kéményén keresztül hozza. Az ajándékbontás után következik az ünnepi ebéd, ami rengeteg különleges ételt és kelléket felvonultat. Ilyenek például a szaloncukor formájú úgynevezett cracker, ami kinyitásakor pukkan, és amelyben apróbb ajándékok rejtőznek. A hagyományos karácsonyi ebéd a gesztenyével töltött pulyka, zöldségek és vörösáfonya-szósz. Az angolok furcsa ünnepi desszertje, a karácsonyi puding is terítékre kerül, aminek az alapja sokféle szárított gyümölcs, citrom- és narancslé, brandy, édes fűszerek és egyéb finomságok. Az 1932-ig visszanyúló hagyomány sem maradhat el, vagyis a királynő karácsonyi üzenete. A December 26 a briteknél az úgynevezett Boxing day, vagyis „dobozoló nap”.

Sokan nem gondolnák, hogy a világ egyik legkülönlegesebb kultúrájában, a felkelő nap országában is ünneplik a karácsonyt. Japán lakosságának ugyan csak pár százaléka vallja magát kereszténynek, a nyugati kultúrák beáramlásával hatalmas jelentősége lett az ünnepnek. A karácsony a japánok számára csak egy ünnep, amikor megajándékozzák szeretteiket, az ünnep és Jézus Krisztus közötti összefüggés nem túl erős a köztudatban. Karácsony éjjel az a kevés keresztény templomba megy, ahol az istentisztelet mellett betlehemes előadást is láthatnak. Ezután karácsonyi tortát esznek, és összeülnek teázni vagy gyerekműsorokat nézni. A karácsonyfa díszítése egészen más, mint Magyarországon, gyakori díszek a legyezők és a lampionok. A hitbéli háttér hiánya miatt kifejezetten családi ünnepként sincs számontartva, ezért a legtöbben szórakozni mennek. Mindezekkel együtt is az Újév fontosabb ünnepnek számít a karácsonynál. A karácsony még csak nem is munkaszüneti nap. December 25-én az összes karácsonyi dísz lekerül, hogy az újévieknek adja át helyet.

Mint minden másban, a karácsony megformálásában is hatalmas tényező az Egyesült Államok, azon belül is a hollywoodi filmek, sorozatok, világmárkák reklámjai és az amerikaiak látványorientált ünnepe. Országszerte a legnagyobb metropolisztól kezdve a legkisebb falvakig feldíszítik a házakat, fenyőfákat, tereket karácsonyi pompába, a családok pedig összegyűlnek hatalmas lakomákra. A leghíresebb ünnepi helyszín az Egyesült Államokban a New York-i Rockefeller Center. Nagyon fontos része az ünnepnek a karácsonyi vacsora, azonban elképesztő mennyiségű és a legkülönfélébb tradíciók keverednek az országban, így belföldön is nagyon különböznek az ételek, szokások. Rendhagyó szokás, hogy a gyerekek kisebb kórusokba verődve végigjárják a házakat karácsonyi dalokat énekelve, varázslatos hangulatot lopva az otthonokba. Hasonlóan egyedi hagyomány, hogy a kandalló fölé akasztott színes zoknikba és a fa alá teszi az ajándékokat Santa Claus, az amerikai Télapó, akinek a gyerekek egy kis sütit és tejet is kikészítenek, hogy ne fáradjon el az egész éjszakás nagy munkában. Az amerikai nagy családi karácsonyokról millió film készült, amik nagyon jól átadják az ünnep hangulatát.

Nagyban különbözik az összes többitől az Ortodox katolikus karácsony, amelyet Oroszországban, Grúziában, Örményországban, Fehéroroszországban, Szerbiában, Egyiptomban, Etiópiában és Kazahsztánban tartanak főként. Ez az ünnep majdnem három héttel a nyugati katolikus karácsonyt követően, január 6-án és 7-én kerül megrendezésre és világszerte több millióan ünneplik. Az időpontbeli különbség annak tudható be, hogy nem a Gergely-naptárat használják. Az ortodox katolikusok a hagyományok szerint böjtöt tartanak karácsony előtt, majd ha megjelenik az első csillag nagy lakomába kezdenek. Az ortodox karácsonyi menü hagyományosan hús- és alkoholmentes, csak halat, süteményeket, levest, savanyúságot fogyasztanak. Egy másik szembetűnő különbség, hogy a nyugati katolikusokkal ellentétben karácsonykor nincs ajándékozás, azonban a család és a szeretet itt is, mint mindenhol máshol a középpontban van.