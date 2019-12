Így változik a közlekedés az ünnepek alatt

Az ünnepi időszakban nemcsak a boltok, gyógyszertárak nyitvatartása változik, hanem a közlekedés is. A Lokál összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

December 24-én a nappali járatok 15-16 óra körüli utolsó indulását követően idén is az éjszakai hálózat járataival lehet közlekedni Budapesten. Szenteste a H5-ös, a H6-os és a H8-as HÉV is közlekedik.

A december 27-éről 28-ára virradó éjszakától a 30-áról 31-ére virradó éjszakáig az M2-es és az M4-es metró a szokásosnál hosszabb üzemidővel, éjjel 1 óráig jár. A belvárost érintő kiemelt nappali autóbuszok – az 5-ös, a 7-es, a 8E és a 9-es – pedig éjjel-nappal közlekednek, a szokásos éjszakai járatok mellett.

Szilveszter éjjelén az M2-es, az M3-as (Újpest-központ és a Nagyvárad tér között), valamint az M4-es metróvonalon a szerelvények egész éjszaka közlekednek. Az M1-es metró éjjel 1 óráig jár. Továbbá egész éjjel közlekedik a 4-es és a 6-os villamos, valamint az 5-ös, a 7-es, a 8E és a 9-es busz. A HÉV-vonalakon is egész éjszaka járnak a szerelvények.

Ügyeleti rend szerint működnek a gyógyszertárak

December 24-én a pihenőnapokon is működő gyógyszertárak általában 12 óráig tartanak nyitva. 25-én és 26-án a 0–24 órás és az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják az ellátást. Szilveszterkor a szokásos hétköznapi vagy rövidített nyitvatartás szerint, 14 óráig lehet gyógyszert venni a patikákban, míg január 1-jén csak a 0–24 órás és az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak működnek, amelyek közül összeszedtünk néhányat:

BENU gyógyszertár: 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.

Elefánt gyógyszertár: 1101 Budapest, Pongrácz út 19.

Teréz gyógyszertár: 1067 Budapest, Teréz körút 41.

Fővám téri gyógyszertár: 1056 Budapest, Fővám tér 4.

Déli gyógyszertár: 1122 Budapest, Déli pályaudvar, aluljáró