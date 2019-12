Íme 2019 legnagyobb vörös szőnyeges ruhabakijai

Extra

Kiss Nóra ,

Feltünő, csillogó, extrém ruhák, meghökkentő sminkek, hatalmas, drága kiegészítők – a sztárok igyekszenek mindennek megfelelni egy-egy vörös szőnyeges megjelenéskor. Ez azonban nem feltétlen sikerül, és a csodás megjelenés átfordul egy borzasztó káoszba. Mint minden évben, 2019-ben is számtalan ruhabaki fordult elő, most ezek közül válogattuk ki a legcikibbeket.

Rita Ora a londoni Fashion Awardon jelent meg ebben a mintás estélyiben. Az énekesnő tökéletes alakját nemcsak eltakarja, de nagyítja is a ruha és a kiegészítők. A kék szemfesték pedig kissé túlszaladt.

Katy Perry a 61. Grammy gálán viselt habos babos ruhája rossz értelemben keltett nagy feltűnést. A szexi dekoltázsa helyett mindenki szeme a széles csipőjére terelődött. Az énekesnő láthatóan nem is érezte magát jól a rózsaszín kreációban, amiben nagyon mozogni sem tudott.

Egy fekete kiskosztüm mindig jó választás. Ezt Bebe Rexha is jól tudja, ezért jelent meg ebben a Heart Rádio gálaestjén. Az amerikai énekesnő még dekoltázsát is megvillanott a siker érdekében. A szettel nincs is semmi baj, mindaddig amég nem nézünk felfelé. A szőke szépség kalapja mindent elrontott, emiatt került be a mi összeállításunkba is.

Kylie Jenner szintén a Grammy gálára vette fel az idei év egyik legborasztóbb szettjét. A fiatalok kedvenc modelljének overállja elegáns lenne a felső rész bő keresztpántja nélkül, ami nemcsak eltakarja a dekoltázsát, de az összképet is elrontja.

Katie Holmes NYFF Fesztiválján viselt szettje mellett sem mehetünk el szó nélkül. A színésznőn lóg a felső, a szoknyája pedig elég olcsónak tűnik. A csillogó cipő csak ront a helyzeten. Összességében Holmesnak nem csak előnytelen az összeállítása, de legalább 10 évet öregít is rajta.

A MET Gála az az esemény, ahol a sztárok és a tervezők szabadjára engedhetik fantáziájukat, a party lényege ugyanis, hogy minnél feltünőbb és extrémebb viseletben vonuljanak a résztvevők. Lady Gagának azonban most is sikerült úgy megjelennie, hogy még itt is kiakadjon az ingerküszöb. Az énekesnő egy igazi performansszal készült az eseményre. Először egy többméteres hosszú pink, masnikkal díszített ruhában jelent meg.

Az érkezéskor azonban ledobta magáról, alatta pedig egy átlagos fekete estélyi lapult.

Ez is hamar lekerült, és egy újabb pink, szűk fazonú estélyi következett köves napszemüveggel együtt.

Mindenki azt hitte itt véget ért a produkció.. pedig nem. Gaga ismét kibújt a ruhából, ami alatt egy fekete, csillogó fehérnemű és neccharsinya volt. Az énekesnő végül ebbenés hatalmas arany szempilláiban folytatta az estét.