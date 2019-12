Íme öt képeslapra illő amerikai úticél télen is

Beköszöntött a hideg, jön a karácsony és hamarosan itt az év vége, amikor sokan egy kellemes utazással pihenik ki az egész éves hajtást. Ilyenkor legalább annyira érdemes Amerikába látogatni, mint a nyári időszakban, hiszen a síparadicsomoktól a trópusi partokig ezer természeti szépség közt választhatunk.

Télből a nyárba

Ha nem rajongunk a hosszú repülőutakért, érdemes megcéloznunk Floridát! A keleti parton fekvő államba a legbarátibbak a repülőjegyárak: már 120-150 ezer forint közt is találunk jegyeket az oda-vissza útra. Az államot sokan Miamival azonosítják, de érdemes tisztában lennünk vele, hogy a legnagyobb város mellett még számtalan izgalmas úticélt kínál, ahol kevesebb költekezéssel is megúszhatjuk. Floridában a kettőtől az öt csillagig mindenki talál a pénztárcájának megfelelő szállást.

Még maguk az amerikaiak is előszeretettel utaznak északról délre, hiszen ebben az államban télen is hétágra süt a nap és a tengerparton is lehet sütkérezni. Akár karácsonykor is vár bennünket a Florida Keys szigetvilága a pazar naplementékkel és színes halaktól hemzsegő korallzátonyokkal. A viktoriánus villákkal teli Key West különleges hangulatú nyaralóhely, ahol a horgász szenvedélyünknek is hódolhatunk.

Orlandóban elkápráztat a Disneyland mesevilága, ami a langyos időben is varázslatos karácsonyi hangulatot garantál a kicsiknek és nagyoknak, míg a filmrajongók az Universal Studiosban például Harry Potter kalandjait is átélhetik.Ha ide eljutottunk, már vétek lenne kihagyni a Kennedy űrközpontot, ahol az Apollo űrhajó kapszulát is megtekinthetjük.

Havas élmények Amerika-szerte

Ha a keleti parton a tengerpart helyett inkább kulturális élményekre vágyunk, New York szintén azon városok egyike, amelyek minden évszakban más arcukat mutatják, de bármikor feledhetetlen élményt nyújtanak a látogatóknak. Ha még a tél során sikerül ide ellátogatnunk, semmiképp ne hagyjunk ki egy jó korizást az art deco felhőkarcolók tövében!

Amerikában persze ennél intenzívebb téli sportokból is kivehetjük a részünket, hiszen egymást érik a síparadicsomok: a Sziklás-hegység zord csúcsai közt fekszik Aspen és Vail, melyek a világ egyik legfelkapottabb síközpontjai, ahol luxuskörülmények közt élvezhetjük a lesiklásokat. Innen érdemes ellátogatni Colorado állam drámai hegyek közt fekvő fővárosába, Denverbe is.

De bármilyen furcsán is hangzik, Kalifornia is kiváló helyszín a síelők számára! Sierra Nevadában MammothLakes várja a síszezonban a látogatókat, ahonnan nem kevésbé lenyűgöző a havas csúcsok látványa. Ha pedig egy San Francisco-i kiruccanást koronáznánk meg egy havas élménnyel, akkor a vár minket a Heavenly Ski Resort, ahonnan a Lake Tahoe tükrére nyílik elképesztő kilátás – ajánlja a figyelmünkbe Farkas Miklós, a Lupus-Travel Utazási Iroda tulajdonosa.

Természeti szépségek

Hogy hová nem érdemes ilyenkor ellátogatni? A nemzeti parkokat sok helyen hó takarja: a Yosemite ilyenkor részben le is van zárva, de a Grand Canyonban is mínusz fokok uralkodnak. Nem így Las Vegasban, ahol a sivatagi klíma ilyenkor is garantálja a kellemes, tavaszias időt, ami talán még megfelelőbb egy izzasztóan izgalmas pókerjátszmához, vagy egy barangoláshoz a Stripen, mint a fullasztó nyári hőség.

Ha pedig nem vágyunk másra, csak a pihenésre egy különleges, egzotikus és semmihez nem hasonlítható környezetben, akkor célozzuk meg a Hawaii-szigeteket! Ide érdemes minimum 10 napra utaznunk, hogy kipihenjük a repülőutat és kiélvezzük a szigetvilág szépségeit. A szigetek közül O’ahu a mozgalmas turistaközpont, ahol a szörfleckéktől kezdve az ikonikus Pearl Harbor kikötő felderítéséig rengeteg program közül válogathatunk, de akkor sem járunk rosszul, ha csak csodáljuk a vulkánokkal, trópusi orchideákkal és zöld hegycsúcsokkal tarkított, egyedülállóan gyönyörű tájakat.