Jáksó László nem hitte, hogy újra megnősül

Extra

Kiss Nóra ,

Jáksó László 51 évesen a nyár végén megnősült. A rádiós nem gondolta volna, hogy ennyi idősen még rátalálhat az igazi.

Jáksó László idén is aktív résztvevője és házigazdája a tizenötödik MikulásGyárnak. – Számomra mindig megtiszteltetés részt venni ebben a kezdeményezésben. – Jómagam is tartós élelmiszerekkel és háztartási eszközökkel szeretném szebbé és könnyebbé tenni a rászorulók karácsonyát – kezdte a Lokálnak Jáksó, aki idén először házas emberként készül a szeretet ünnepére. Nyár végén ugyanis feleségül vette szerelmét.

– Nem gondoltam volna, hogy ennyi idősen még megnősülök, de boldog vagyok, hogy ez is eljött. Nagyon élvezem a házas életet, hiszen egy olyan társam van, akivel minden pillanat ajándék. Sose éreztem még magam ilyen kiegyensúlyozottnak, persze ehhez az is kellett, hogy én is változzak. Nyugodtabb életet élek, és tudatosan vállalok kevesebb szereplést. A feleségem sem vágyik a nyilvánosságra, és én is szeretném ettől megóvni, hiszen már nekem sem az életem része. Megvagyunk mi szépen csendben. Minden úgy van jól, ahogy van – vallott az 51 éves rádiós, akit hétvégente a Sláger FM Ripost műsorvezetőjeként hallhatunk.

Jáksó úgy érzi révbe ért, ez a külsején is meglátszik. Másfél éve 24 kilótól szabadult meg.

Sportolók hétvégéje a MikulásGyárban

A tematikus hétvégék sorában december 13–14–15-én a Mindigo Sport Sportolók hétvégéje következik a MikulásGyárban. Ennek keretében érkezik majd a Millenárisra Fodor Rajmund, Baji Balázs, Kormos Villő, Rubint Réka, Tápai Szabina, Kucsera Gábor, Tóth Frank és lánya, Tóth Franka, valamint Czanik Balázs.