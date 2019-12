Jónak lenni jó! Tegyünk együtt a koraszülöttekért

Belföld

Kiss Nóra ,

A közmédia Jónak lenni jó! című jótékonysági műsora idén a koraszülöttek támogatását tűzte zászlajára. Kedvezményezettjük a 30 éve működő Peter Cerny Alapítvány, akiknek eddig közel 35 millió forint gyűlt össze.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében a közmédia minden évben zászlajára tűz egy kiemelten fontos célt, amelynek elérése érdekében a Jónak lenni jó! kampány keretein belül adománygyűjtést szerveznek.

– Ebben az évben a koraszülöttek mentését kívánjuk támogatni. Tévé- és rádióműsorainkban minden csatornán szeretnénk felhívni a nézők és a hallgatók figyelmét a koraszülöttmentés fontosságára és az érintettekkel karöltve szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek, hogy a közmédia idén is nemes cél támogatására gyűjt – mondta a Lokálnak Fürst-Borsos Ádám, a közmédia kommunikációs vezetője.

Siklósi Beatrix, a közmédia Jónak lenni jó programjának vezetője az M1 aktuális műsorában tegnap elmondta: folyamatosan érkeznek az adományok, eddig több mint 33 millió forint gyűlt össze.

A Jónak lenni jó! kampányhoz bárki csatlakozhat az adományvonalak hívásával. A 13 600-at és a 04-es melléket tárcsázva 500 forinttal gyarapodik az összeg. Sms-ben ugyancsak a 13 600-as számra pedig a 04-es kódot kell elküldeni. A közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciója december 15-én egész napos műsorfolyammal zárul.

Újévi koncerttel is támogatnak

Az M5 csatorna is közvetíti majd a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös újévi koncertjét, amelynek bevételét a Jónak lenni jó! jótékonysági kampány kedvezményezettjének, a Peter Cerny Alapítványnak ajánlják fel. Siklósi Beatrix a közmédia Jónak lenni jó programjának vezetője azt mondta, hogy a koncertet január 1-jén este fél 9-kor sugározzák majd. Az Újévi nyitány című koncert január 1-jén 18 órakor kezdődik a Zeneakadémia nagytermében. A műsort a Bartók Rádió élőben közvetíti.

Világsztárok is adakoznak



Több értékes felajánlás is érkezett már, amelyek közül kiemelkedik Jean-Paul Belmondo nyakkendője. A francia színész immár másodszor támogatja a közmédia Jónak lenni jó! című jótékonysági műsorát, 2016-ban a bőrdzsekijét ajánlotta fel. Emellett licitre kerül Nick Vujicic, kéz és láb nélküli motivációs tréner egy pólója is, melyet szájjal dedikált, valamint egy másik póló is, mely Bud Spenceré volt. A jó ügyhöz hazai sztárok, sportolók is csatlakoztak, köztük például Hosszú Katinka, de licitre bocsátják a Puskás Aréna nyitómérkőzésének, a Magyarország–Urugay találkozónak az egyik labdáját is az MLSZ közbenjárásának köszönhetően.

Nagy szükségük van a segítségre

A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet, 1989 óta, vagyis immár harminc éve foglalkozik a mentésükkel, szállításukkal. Koraszülöttnek számít az a baba, aki a 37. hét előtt és/vagy 2500 gramm alatti súllyal születik. Fertőzések, szociális okok, szenvedélybetegségek, és a pszichés stressz egyaránt tényező lehet – kezdte a Lokálnak a Peter Cerny Alapítvány képviselője.

– A koraszülött babának minden szerve éretlenebb, beleértve az idegrendszert és a tüdőt is. Ezért kell őket az első hetekben lélegeztetőgépre tenni. Nincs elég idő a bőr alatti zsírszövet kifejlődésére sem, ezért sokkal hamarabb lehűlnek, ami rontja a túlélési lehetőségeiket. Emellett gyakran a szemük is éretlen, ami később látászavarhoz, vaksághoz vezethet, noha büszkén mondhatjuk, hogy távdiagnosztikus szűrési rendszerünkkel az elmúlt hét évben ezt minden esetben sikerrel megelőztük – jelentette ki az alapítvány szakmai vezetője.

A programjaik zavartalan működtetéséhez nagy szükség lenne a Jónak lenni jó! jótékonysági műsorból befolyt pénzre. – Az elhasználódó autók és számos intenzív ellátáshoz nélkülözhetetlen eszköz cseréjére, speciális működésű, magas frekvenciájú, transzport inkubátorhoz építhető lélegeztetőgép beszerzésére, valamint a személyi feltételek megerősítésére fordítanánk a befolyt összeget – árulták el.

