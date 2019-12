Karácsony 5 évre betonozta be Kálmán Olgát biztos 60 millióért 

Belföld

Lokál ,

Karácsony hálás volt Gyurcsány főpolgármesterjelöltjének. 60 milliót adott neki és öt évre valósággal bebetonozta – számol be a Ripost.

Karácsony nem fukarkodott a közpénzzel, nagylelkűen hosszú évekre biztosította Kálmán Olga megélhetését. Gyurcsány kedvenc „független” tévése, aki már nem titkolózik tovább, be is lépett az Apró-Dobrev klán pártjába, most komolyabb vagyonnal felérő hűségpénzt kapott.

Csak alapfizetésként összesen 60 milliót vihet haza és ez csak az a alappénz, erre jöhetnek különdíjak, jutalmak, mozgóbérek és eseti megbízatások.

Közérdekű adatigénylés révén vált hozzáférhetővé Kálmán Olga szerződése, ami 5 éven át biztosítja számára a nem is akármilyen megélhetést. A magyar médiában ilyen zsoldot, hűségpénzt még senki sem kapott. Ha véletlenül az 5 év lejárta előtt távoznia kell, akkor is megkapja a 60 millió hátralévő részét, hiszen a szerződés szerint Karácsony Gergely 5 éves főpolgármesteri megbízatásának a végéig megilleti őt a busás juttatás.

A főpolgármester tehát a közpénzből nagylelkűen megjutalmazta a néhány hónapja még vele szemben elinduló gyurcsányista főpolgármester jelöltet. Pedig Kálmán Olga nem olyan régen még Gyurcsánnyal együtt hangoztatta Karácsony teljes alkalmatlanságát. A garantált 60 millióért már biztosan nem mond ilyeneket – írja a Ripost.

További cikkek: