Karácsony a világ körül

Világszerte emberek milliárdjait köti össze a karácsony. Ki így, ki úgy de a többség megemlékezik a kis Jézus születéséről. Van ahol kecskét égetnek, néhol a Mikulás whiskyt kap, máshol pedig bogarak kerülnek az ünnepi asztalra. A Lokál összeszedte a legkülönlegesebb szokásokat szerte a világból.

Írország – Az iszákos Mikulás

Az írek nagyon sajátos módot választottak a karácsony megünneplésére. Ahogy sok helyen, így ott is a Mikulás hozza az ajándékot a gyerekeknek, akik zsákot készítenek ki neki, hogy abba tegye az ajándékokat. A karácsonyi mise előtt pedig a Télapónak sört, whiskyt és rétest, a rénszarvasoknak egy csokor sárgarépát készítenek ki az ajtó elé. Az ajándékokat december 25-én bontják, másnap pedig már szokássá vált, hogy lóversenyre mennek a helyiek.

Anglia – Tej és jeges víz

Angliában sem a Jézuska, hanem a Mikulás osztogatja az ajándékokat a gyerekeknek. Az angol családok azonban kicsit visszafogottabban ünnepelnek, mint az írek. Angliában ugyanis whisky helyett tejet és csokis sütit kap a Télapó. De szokás ilyenkor az is, hogy az emberek karácsonyi fürdőt vesznek egy jeges vizű folyóban vagy a tengerben.

Spanyolország – Furcsa vendég

Spanyolország katalán területén egy furcsa szokással várják a karácsonyt. A helyiek kiválasztanak egy számukra tetszőleges farönköt, amit felöltöztetnek és arcot is festenek rá. A farönk azonban nem a ház előtt díszeleg, hanem az ünnepek előtt egy hétig a családok asztalánál kell ülnie. Neki is megterítenek, magokat és édességeket tesznek elé. Szenteste pedig a korábban “jól megvendégelt” farönköt a család elpáholja, amivel állítólag kiűzik a rossz szellemeket és szerencsés lesz a következő évük.

Portugália – Különleges teríték

Délen szeretik megvendégelni a látogatókat. Portugáliában a karácsonyi lakoma alatt azok a családtagok is terítéket kapnak, akik már elhunytak. A hiedelem szerint ugyanis ez a gesztus szerencsét hoz a jövő évben.

Csehország – Cipőből szerelem

A cseh hölgyek karácsonykor furcsa szokással jósolják meg, hogy vajon a következő évben férjhez mennek-e. Szenteste a hajadonok háttal állnak a bejárati ajtóhoz, majd a válluk fölött az ajtó felé hajítják legszebb cipőjüket. Ha a leérkező cipő orra az ajtó felé néz, nagy valószínűséggel a következő évben már asszonyok lesznek.

Norvégia – Boszorkányok és kecskék

A norvég népszokások sem merülnek ki a szimpla karácsonyfa állítással. Szerintük ugyanis a szenteste egybeesik a gonosz lelkek és boszorkányok érkezésével. Éppen ezért az összes háztartásban elrejtik a seprűket éjfél előtt. Egy másik tradíció szerint a skandináv mitológiából ismert Thor szerekét egy kecske húzta. Ezért előtte tisztelegve szenteste kecskét égetnek.

Észtország – Forró ünnep

Az észtek nem csapnak túl nagy felhajtást. Az ünnepi menü náluk is általában hal és szárnyas húsok, akárcsak nálunk. Amiben azonban különböznek, hogy imádnak szaunázni, ezért minden család szenteste és újév estéjén is beül a forró gőzbe, majd kirohannak a hóba és belehemperegnek.

Dél-Afrika – Állati menü

Mivel Dél-Afrikában sosincs hó karácsonykor, ezért a helyiek szabadtéri sütögetéssel ünnepelnek. Ínycsiklandozónak számít a frissen kisült császárlepke-hernyó, valamint a kizárólag karácsonyi fogásként felszolgált császárlepke bábja. A helyiek ezeket az ételeket tartják a tradicionális ünnepi menünek.

Amerika – Savanyú uborka a fán

Az amerikai szokásokkal talán mindenki tisztában van, karácsonykor a Mikulás hozza az ajándékokat a gyerekeknek, a fát pedig előző este díszítik. Érdekes azonban, hogy a polgárháborús tradíciók előtt tisztelegve sok házban a csillogó díszek mellé egy savanyított uborka is kerül. A történet szerint ugyanis John C. Lower közlegényt foglyul ejtették, éheztették. Szenteste az őt őrző katonától kért egy savanyú uborkát, hogy éhségét csillapítsa. Miután John kiszabadult, állítólag a karácsonyfájára mindig akasztott egy uborkát, ezt a szokást pedig sokan azóta is tartják.