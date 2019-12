Kínában is rácsodálkoztak a magyar porcelán ékszerekre

Belföld

Lokál ,

Az elmúlt hónapokban több nemzetközi kiállításon és divatbemutatón is osztatlan sikert arattak a magyar indentitású, ZEMA Porcelán és Ékszerház darabjai. A kerámiaipar legnemesebb anyagának hazájában, Kínában is valósággal körberajongták a termékeket, de Rigában, Moszkvában és Kolozsváron is rengetegen érdeklődtek az egyedülálló ékszerek iránt.

A családi vállalkozás az utóbbi néhány hónapban több rangos nemzetközi eseményen is bemutatkozott, és túlzás nélkül csak pozitív visszajelzéseket kaptak. Papp Erzsébet, a ZEMA márka designer-e arról beszélt, hogy mindegyik rendezvényre más és más ékszerekkel készültek, kiemelt hangsúlyt fektetve arra, hogy mi volt az adott kiállítás vagy divatbemutató témája, kikhez kell szólnia a kollekcióknak.

„Pekingben, a porcelán fellegvárában mindenki rácsodálkozott, hogy egyáltalán léteznek ilyen ékszerek. Újdonságként hatott a fogyasztók számára, meglepőnek de egyúttal különlegesnek is találták a termékeinket. A ZEMA ékszereinek egyediségét az adja, hogy alapos átgondolás és tervezés előzi meg a gyártást, és minőségében is egy igen magas színvonalat képviselnek” – fogalmazott lapunknak Papp Erzsébet.

Kínában négy , a romániai Kolozsváron egy divatbemutatón képviseltette magát a brand, ezért ezeken a rendezvényeken extrább, különlegesebb, látványosabb darabokkal mutatkoztak be. A ZEMA tervezője azt is elárulta, a téma minden esetben meghatározza, milyen formájú, mintájú ékszerrel készülnek. Egy divatbemutatón például éppen ezért a markáns színhasználat a jellemző a termékekre. Ezzel együtt fontos a divat, hogy milyen színek vezetik éppen a trendeket.

A ZEMA Rigában, a szecesszió fővárosában, egy korabeli múzeum állandó kiállítását is izgalmasabbá tette , ahol bemutatkozott a márka legújabb szecessziós stílusú kollekciója is . A másfél hónapon át tartó „ZEMA időszaki kiállítás”-nak közel 20.000 látogatója volt.

„A kis manufaktúránkban elsődleges szempont a minőség. Deisgnerként én akár heteket, hónapokat is eltöltök egy-egy kollekció megálmodásával, majd aztán szakemberek bevonásával életre keltjük ezeket. Az első darabokat mindig megnézzük, az esetleges hibákat javítjuk, hogy aztán elindulhasson a gyártás. A befektetett munka viszont megéri, mert nemcsak itthon, hanem külföldön is egyre népszerűbb a ZEMA” – fogalmazott.

A porcelán ékszerek Magyarországon több helyen is beszerezhetők. A webshop mellett a márkának saját showroomja van Budapesten, de termékeiket a főváros több pontján is értékesítik partnereik. Törekednek emellett arra is, hogy minél több ember megismerhesse a különlegességeket, ezért vidéki kis- és nagyvárosokban is gyakran rendeznek kiállításokat és divatbemutatókat.