Király Viktor: Jobban szeretem a magyar karácsonyt

Király Viktornak és menyasszonyának, Virág Anitának jegyesként ez lesz az első közös karácsonya, amit családi körben töltenek majd. Az énekes számára munkával és jótékonysággal telik a december, ezért párjára marad az ünnepi készülődés.

Király Viktor több karácsonyi jótékonysági rendezvényhez is csatlakozott, köztük az idén 15. alkalommal megrendezett MikulásGyárhoz. – Egész évben szoktam adakozni, de az ünnepek közeledtével ez különösen fontossá válik. Jó érzés látni a rászoruló gyerekek arcán a mosolyt és örömöt, amikor kinyitják a csomagokat. A MikulásGyár pedig egy remek kezdeményezés. Természetesen Anitával mi is adakozunk majd. Tartós élelmiszereket viszünk, illetve valami személyeset is szeretnék adni. Van egy bőrkabátom egy királyjellel, amelyet sok fellépésemen viseltem már, azt is szeretném felajánlani – kezdte a Lokálnak Viktor, akinek elfoglaltságai miatt nem sok ideje marad az ünnepi készülődésre.

– A december elég húzós időszak nekünk, zenészeknek. Szó szerint csak beesem majd a karácsonyi vacsorára. Anitára marad az ünnepi készülődés, de ő ebben profi, és mindent ügyesen elintéz. A szentestét a szüleimnél fogjuk tölteni, 25-én pedig a párom családjához megyünk. Bár nem mindenhol szokás, mi adunk egymásnak ajándékot. Azután vacsorázunk. Mindkettőnk anyukája remekül főz, főleg halászlevet. Az a kedvencem, számomra anélkül nincs karácsony – mosolyodott el a 35 éves énekes.

Viktor gyermekként Amerikában élt a családjával, az ünnepeket pedig az ottani szokások szerint töltötték. – Az amerikai hagyományok szerint 25-én a Mikulás hozza a fa alá az ajándékokat. Emlékszem, Lindával és Bennel (Király Viktor testvérei – a szerk.) alig bírtunk este elaludni, és már nagyon korán felkeltünk, hogy minél előbb kibonthassuk a csomagokat. Kekszet és tejet is készítettünk ki a Mikulásnak. A szüleink persze mindig meséltek arról, hogy itthon hogyan ünneplik a karácsonyt, így amikor húsz évvel ezelőtt hazaköltöztünk, nem volt számunkra idegen. Azóta pedig sokkal jobban szeretem a magyar karácsonyt.

Jövőre már házasként ünnepelnek?

Király Viktor májusban, Rómában kérte meg szerelme kezét. A pár egyelőre nem tudja, mikor mondják ki a boldogító igent. – Nincs még konkrét dátum. Az is lehet, hogy nyáron lesz az esküvő, vagy egy évvel később – mondta sejtelmesen az énekes.

