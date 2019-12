Kirúgták Gothárt! Nem tudták tovább védeni

Belföld

Meghátrált a Színház- és Fillművészeti Egyetem, Gothár Péter hosszú ideig tartó mentegetése után hétfőn Facebook oldalukon közölték, hogy megszüntették Gothár szerződését – számol be az Origo.

A döntés nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy a fenntartó minisztérium is részt vett az etikai bizottság munkájában, így – bár próbálták – nem tudták eltussolni az ügyet. A közlemény szövege így is a legminimálisabbra szoírtkozik: azt állítják, hogy Gothárral kapcsolatban semmilyen bejelentés nem érkezett hozzájuk, sőt, kiderül, hogy valójában az etikai bizottség nem is próbálta kideríteni, hogy Gothár tett-e bármit is az egyetemen.

A döntésre az egyetem vezetése azután kényszerült, hogy Fekete Péter kulturális államtitkár levélben kért tájékoztatást arról, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni, és a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium is részt vett az etikai bizottség munkájában – írja az Origo.

Ugyanakkor a közleményből kiderül, hogy az etikai bizottság meg sem próbálta kivizsgálni, követett-e el szexuális zaklatást Gothár az egyetemen, a közlemény szerint “az Etikai Bizottság nem nyomozati szerv; nem folytatott nyomozást, illetve bizonyítási eljárást, ez nem feladata és erre sem eszközzel, sem felhatalmazással nem rendelkezik. Tevékenységének célja nem az „igazságszolgáltatás”, hanem az ártalomcsökkentés” Mellékesen az is kiderül, hogy – bár Máté Gábor korábban több interjúban ezt állította – az egyetemen eddig nem volt olyan rendszer, ami lehetőséget ad a hallgatóknak a hasonló esetek jelentésére. A közlemény ugyanis azt írja: “Az Etikai Bizottság javaslatot tett olyan intézkedési terv kidolgozására, amely erősíti a hallgatóknak az etikai vétségek kezelésére irányuló bizalmát”

A közlemény különösen szánalmas része az, ahol hosszan értekeznek Gothár művészi értékeiről, aminek ebben az esetben semmi jelentősége nincs. A közlemény időzítésében az is szerepet játszhatott, hogy a kormány a zaklatószínházak miatt módosítja a kulturális finanszírozásról szóló törvényt: az egyetem nyilván bizonyítani akarta, hogy tudnak ők maguktól is fellépni a zaklatók ellen. Elkéstek. Nyilvánvaló, hogy az erőteljes kormányzati fellépés nélkül Gothár Péter még mindig a helyén lenne – tudatja a portál.

