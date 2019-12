Klímavonulgatás

Belföld

Sétáló Botond ,

Én nem tudom, hogy megmenti-e a földet az, ha valaki megafonba üvölti a Margit hídon, hogy „Élni akarunk!”, olyan szerencsétlen középiskolásoknak, akik szemlátomást nehezen állnak rá az együgyű mondatocska skandálására, de azt igen, hogy egy komplett péntek délutáni dugót sikerült okozni a klímaaggódó pár tíz embernek. Ahelyett, hogy mondjuk fizikát tanultak volna az iskolapadban. Közelebb vitt volna a klímakérdéshez…

És abban is biztos vagyok, hogy az értelmetlen közúti akadályok miatt kevés autóst sikerült a „demonstráció” céljai mellé állítani.

Apropó célok. Szöveg szinten minden jól hangzik, de nézzük egy kicsit a valóságot. Vajon a megafonos, valószínűsíthetően fizetett klímaaktivista – vagy éppen a „nagy példakép” Greta – mivel szeli át az óceánt, hogy amerikai fórumokon, rendezvényeken, alapítványoknál, civileknél, egyetemeken, no meg az ENSZ-ben hintse az igét, mantrázza a „jaj, meghalunk, ha nem csókolgatjuk a fűzfákat” gondolatait? Netán úszva? Nehezen elképzelhető… Netán hajóval? Oh, az túl sokáig tart, és azalatt legalább négy giliszta öngyilkos lesz a hálátlan emberiség miatt… Akkor mivel? Csak nem? Csak nem repülővel? De bizony azzal. Végül is a kibocsátott és elégetett kerozin kifejezetten jót tesz a légkörnek…

Arra mindenesetre jó ez az új akció, hogy feltüzeljen éretlen gyerekeket, akik elhiszik, hogy számít bármit is kisded akciójuk és ezáltal felvételt nyerhetnek az anarchista akciócsoportok Százszorszép csoportjába. Még nem a kiscsoportba, csak a minibe.

Ilyenkor azért felötlik bennem, hogy oké, rendben, fontos téma, de a károgáson kívül van-e bármilyen konkrét megoldási javaslat?

Mert ha lenne, akkor azt kellene a megafonba üvölteni. És akkor az autósok is megértenék. Addig viszont azzal kell nyugtáznom a napot, hogy igaza volt a dauerolt kislánynak: Élni akarunk! Mi is, ők is.

Mi meg még haladni is, ha lehet.