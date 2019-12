Külföld

Lokál ,

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök kedden Londonba utazott a NATO-tagállamok állam- és kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozójára.

A kormányfő az eseményről több bejegyzést is tett közzé, de az adventről ott sem feledkezett meg, most is egy ünnepi fotóval jelentkezett Orbán Viktor:

4. Karácsony Londonban // Christmas in London

