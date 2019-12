Ma hallgatják meg Gothárt! A miniszter elmondta a véleményét

Belföld

Lokál ,

Ha a Színművészeti vezetéséből bárki tudott valamit Gothár Péter szexuális zaklatási ügyéről, de eltitkolta, akkor a minimum az, hogy le kell mondania – nyilatkozta az ATV-nek Palkovics László a Gothár-ügy kapcsán. Az innovációs és technológiai miniszter szerint azzal, hogy Máté Gábor, a Katona József Színház ügyvezető igazgatója egy éve tudott a molesztálásról, és mégsem tett semmit, felmerül a bűncselekmény gyanúja – ismerteti az Origo. Mint arról beszámoltunk, szerdán hallgatja meg a Színház-és Filmművészeti Egyetem Etikai Bizottsága Gothár Pétert, aki szexuális zaklatási ügybe keveredett. A botrány a Katona József Színház november 19-én megjelentetett közleményével kezdődött, amiben leírták, hogy kitiltották az egyik szerződéses munkatársat. A bejelentésben akkor azt írták, hogy nem nevezik meg, kiről van szó. Később szintén a Katona József Színház Facebook oldalán, Gothár Péter egy közleményét adták ki, amiben a rendező elismerte, ő a felelős a zaklatásokkal kapcsolatban.

Mint kiderült, az esetre több mint egy éve került sor, a színház vezetősége pedig egy alibi, belső vizsgálattal igyekezett pontot tenni a történet végére. Csakhogy újabb és újabb részletek derültek ki a súlyos szexuális zaklatási ügyben, aminek következtében már nem lehetett olyan könnyen eltussolni a komoly botrányt. A nyomás következtében a Színművészeti kénytelen volt vizsgálatot indítani Gothár ügyében, amiben a fenntartó minisztérium által küldött képviselők is részt vesznek. Így minden adott ahhoz, hogy a közvélemény pontosabb képet kapjon arról, mit is követett el a Katona korábbi főrendezője, hány áldozata volt, és kik falaztak neki a Színművészeti vezetői közül – írja az Origo.

A lap ismerteti, hogy az ATV a vizsgálatról kérdezte Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, mint a fenntartó minisztérium vezetőjét. A politikus szerint szét kell választani a különböző ügyeket, és elsőként Máté Gábornak, a színház ügyvezető igazgatójának a felelősségére tért ki. Mint ismert, az intézményvezető sokáig segített Gothárnak a titkolózásban, és mint kiderült, titoktartási szerződést íratott alá beosztottjaival, miután kiderült a molesztálás ténye. “Az, hogy egy színház igazgatója, Máté Gábor már egy éve tud arról, hogy a színház egyik rendezője zaklatja az ottani kollégákat, és nem tesz semmit az ügyben, az nem helyes, nem elfogadható” – jelentette ki a miniszter, hozzátéve: ez az ő vezetői felelőssége, és ahogy látom, ez valószínűleg bűncselekmény is. Tehát a probléma alapvetően a színházban keletkezett.

A Színművészeti Egyetem szerepéről pedig azt mondta a miniszter, hogy esetükben “csak vélelmezésről lehet beszélni, nem tudjuk, hogy történt-e bármi.” Felhívta a figyelmet, hogy két évvel ezelőtt volt már egy ilyen eset a színművészeti egyetemen, akkor Marton László esetében az egyetemen a vizsgálat lezárásáig felfüggesztették az oktatói tevékenységét, és a színművészeti egyetem azt állította, hogy lerakta annak az alapjait, hogy az ilyen esetek elkerülhetőek legyenek, illetve erkölcsileg felelősségre vonhatóak legyenek, akik ilyesmit elkövetnek.

Palkovics László arról is beszélt az ATV-nek, hogy a színművészeti egyetem mint felsőoktatási intézmény felügyelete az ITM-hez tartozik, így az innovációs tárca is delegál szakértőt a szerdai Gothár Péter ügyében folytatott etikai vizsgálathoz. “A mi kollégánk is jelen lesz a meghallgatáson” – tette hozzá. “Várjuk meg, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye. Egyelőre egyfajta szóbeszéd, hogy ott is történhetett valami, hiszen a rendező tanít a Színművészeti Egyetemen is – jelentette ki a miniszter. “Ha ott is történt hasonló eset, mint a színházban, és ez bebizonyosodik, akkor annak az egyetemen is személyi következménye kell, hogy legyen akár a dolgot elkövető, akár az azt eltussoló egyetemi vezető vonatkozásában” – szögezte le Palkovics László.

Végül az ATV kérdésére, miszerint le kell-e mondania Upor Lászlónak, ha valami kiderül, Palkovics úgy felelt, attól függ, hogy mi történt. Ha az történt, amit a sajtóban olvastam, bár az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, ha bárki az egyetem vezetéséből tudott valamit, de eltitkolta, akkor ez a minimum. “De akkor annak további következményei is vannak, ha valóban zaklatás történt az egyetemen, és annak vezetése valóban nem tett semmit, hogy ez ne folytatódjon. De ezt még nem tudjuk” – ismételte meg a miniszter.

