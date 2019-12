Mága Zoltán nagy értékű orvosi műszert adományozott

Extra

Betegőrző monitort adományozott a Szegei Gyermekklinikának Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, hozzájárulva a beteg gyermekek gyógyulásához. Az orvosi műszert a műtétek utáni megfigyelésre használja majd az egészségügyi intézmény – értesült a Ripost.



Mága Zoltán Pro Caritate-díjjal is kitüntetett művész nem először adományozott nagyértékű és életmentő orvosi műszert a szegedi gyermekkórháznak, de az ország több más gyermekklinikáját, például a budapesti Heim Pál, a Madarász utcai, a Tűzoltó utcai Gyerekkórházat és a szolnoki egészségügyi intézményt is segítette már hasonló módon az elmúlt években.

A Ripost arról számol be, hogy Mága Zoltán hétfőn, az orvosi műszer átadásakor ajándékot is vitt a kórházban fekvő kisgyermekeknek, ahogy azt Mikulás és karácsony, valamint húsvét időszakában rendszeresen teszi, és év közben is többször ajándékokkal, játékokkal lepi meg a gyógyulásra váró gyermekeket.

Mága Zoltán azt mondta, a gyermekek egészségénél nincs fontosabba világon, ezért a jövőben továbbra is segíteni fogja a kórházakat, a gyógyulásra váró gyermekeket, a tanulni vágyó tehetségeket, mert mint fogalmazott, „a gyermekek jelentik a jövőt, és az egészség és a tudás a legnagyobb érték és kincs a világon”.

Köszönetet mondott a Pirima Primissima-díjas hegedűművész Kiss-Rigó László püspöknek, aki már számos alkalommal csatakozott a beteg és hátrányos helyzetű gyermekeke segítő karitatív cselekedeteihez. A szegedi kórház számára adományozott orvosi műszert is közös összefogással vásárolták meg az egészségügyi intézménynek – ismerteti a lap.