Magyar kormánytámogatással felújított családorvosi rendelőt adtak át

A magyar kormány közel 15 millió forintos támogatásával felújított családorvosi rendelőt adott át ünnepélyesen Pánczél Károly, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának (NÖB) elnöke és Grezsa István miniszteri biztos csütörtökön a Beregszászhoz közeli Zápszonyban.

A megújult rendelő avatási ünnepségén mondott köszöntőjében Pánczél Károly, aki a NÖB tagjaival együtt kétnapos látogatást tett Kárpátalján, a többi között hangsúlyozta: a családorvosi rendelők, óvodák, iskolák, templomok, művelődési házak felújítása és a gazdaság fejlesztése a magyar kormány támogatásával mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a kárpátaljai magyarságnak legyen jövőképe, szülőföldjén tudjon megmaradni és boldogulni önazonosságát, anyanyelvét, kultúráját megőrizve. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány két évvel ezelőtt indította el 200 millió forint támogatással a kárpátaljai családorvosi rendelők korszerűsítésének programját, amelynek keretében 27 ilyen egészségügyi intézmény újult és újul meg a magyarlakta és vegyes ajkú településeken, közülük 11 a Beregszászi járásban.

Az egészségügyi dolgozók szerepének fontosságát hangsúlyozva a NÖB elnöke köszönetet mondott Milyó Erikának, a zápszonyi rendelő orvosának, akit 2016-ban az év Kárpát-medencei családorvosává választottak, azért, hogy a nehézségeket vállalva szülőföldjén gondoskodik két település lakóinak az egészségéről.

Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos beszédében úgy fogalmazott: a 21. század igényeinek megfelelően felújított kétszintes családorvosi rendelő átadása az adventi időszakban – a többi kárpátaljai beruházással együtt – reményt ad a kárpátaljai magyarságnak, hogy érdemes magyarnak lenni és megmaradni a szülőföldön a többi nemzetiséggel békében élve, az évszázados hagyományokat tovább örökítve. A magyar kormány nemcsak a rendelők felújítását támogatta, hanem azokat alapfelszereléssel is ellátta – tette hozzá. Aláhúzta: a magyar állam a kárpátaljai családorvosi rendelők felújításával is bizonyítja, hogy Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának, hiszen a rendelőkben nemcsak magyarokat gyógyítanak, hanem minden ott élő nemzetiséghez tartozó embereket is.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Zápszony község szülötte köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak és Grezsa Istvánnak a kárpátaljai családorvosi rendelők felújításának támogatásáért. Mint mondta, a magyarlakta települések orvosi rendelőiben korábban áldatlan állapotok uralkodtak. Ukrajnában két éve indult az egészségügyi reform és ezen belül a családorvosi szolgálat, de ehhez az állam nem társított megfelelő forrásokat – mutatott rá, megjegyezve, hogy ennek tükrében érthető igazán, mit is jelent a magyar állam támogatása.

