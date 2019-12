Már nem érdekli a 3-as metró Karácsonyt

Belföld

Lokál ,

Bár korábban még tüntettek és aláírást is gyűjtöttek a 3-as metró felújításáért, most Karácsony Gergely főpolgármester szerint lehet, hogy nem is lett volna fontos felújítani a korábban folyamatosan leálló és kigyulladó vonalat.

Karácsony Gergely főpolgármester volt a vendége az ATV Start című műsorának kedden, ahol döbbenetes kijelentéseket tett a 3-as metró felújításáról.

– Alapvetően egyébként kormányzati pénzből történik ez a beruházás, a főváros, ami pluszforrást igényel ez, azt beleteszi, itt nem tudunk várni, miközben van azon vita, hogy ez a 3-as metrófelújítás valóban annyira fontos-e, mint amennyi pénzt erre elköltünk, de ez egy örökölt helyzet, ezt csináljuk és ez megy tovább. […] Nem tudjuk megállítani már, és azt gondolom, hogy többet ártana a leállítás, mint amit használna, tehát ez sínen van, hogy ezzel a rossz szóviccel éljek” – próbált szellemeskedni Karácsony.

Korábban még nem így állt a rekonstrukció kérdéséhez a főpolgármester. A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy a Párbeszéd-társelnök Karácsony és ellenzéki szövetségesei 2017-ig szinte mindennap követelték a felújítás megkezdését. A legemlékezetesebb talán az volt, amikor Karácsony emberei, többek közt a parlamentben is rendszeresen botrányt okozó Tordai Bence, meztelenül követeltek légkondit a vonalra.

Semmire sincs pénz Karácsony Gergely elismerte, hogy képtelen lesz a nagyobb fővárosi felújítási projektekhez szükséges forrást maradéktalanul kigazdálkodni. Egy lapinterjúban a főpolgármester azt állította, hogy sem a Lánchíd felújítására, sem 3-as metró felújítására, sem az állatkerti biodóm építésére nincs elég pénz Budapest kasszájában. Amíg Tarlós István vezette a várost nem merültek fel ezek a problémák, a fejlesztések folyamatosak voltak, mindenre volt forrás. Karácsony most hirtelen mégsem találja a pénzt. Bezzeg a saját fizetésük megemelésére futotta az új ellenzéki városvezetésnek!

Kinevezték Soros és Bajnai emberét

Bajnai Gordon volt szocialista miniszterelnök Karácsony Gergellyel folytatott titkos találkozóján dőlhetett el, hogy Walter Katalin vezetheti a főváros cégeit birtokló Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.-t. A Magyar Nemzet szerint gyanúsan rövid határidővel kiírt és elbírált pályázat nyertese az Együttben politizált, Bajnai kabinetfőnöke volt, majd a Soros György által alapított egyetem, a CEU vezérigazgatója lett. A lap emlékeztet, hogy Karácsony mind­össze néhány napos határidővel és elbírálással keresett új vezetőt a holding élére, ami lehetetlenné teszi a valódi, szakmai alapon történő pályáztatást.

