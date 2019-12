Megállapodás született az atlétikai vb-ről

Belföld

Lokál ,

Biztosan lesz atlétikai világbajnokság 2023-ban Budapesten – derült ki a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának múlt heti ülésén, ahol a kormány és a főváros vezetői egyeztettek. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint a találkozót követően is maradtak vitás kérdések, de van, ahol egyetértés vagy közeledés történt.

Biztosan lesz világbajnokság

– Egyetértés alakult ki a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában azokról a feltételekről, amelyeket a Fővárosi Közgyűlés fogalmazott meg a 2023-as atlétikai világbajnokság budapesti megrendezésével kapcsolatban, ezeket pedig a kormány rendeletben rögzíti december 31-ig – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az ülés után. Egy atlétikai centrum jön létre, amelyet a nagyközönség is igénybe vehet majd. A kormány által javasolt fejlesztéseknek köszönhetően az észak-csepeli barnaövezetből zöldövezet lehet. Teljesül továbbá az új fővárosi vezetés azon kérése is, hogy ötvenmilliárd forintnyi pluszforrást kapjanak a kerületek a járóbeteg-ellátásra. Fürjes Balázs, kiemelt fővárosi beruházásokért felelős államtitkár az ATV-nek elmondta: a fővárosi vezetés nyitott kapukat döngetett, hiszen a a járóbeteg-ellátás javítása is közös érdek. A fejlesztésnek köszönhetően egy diákváros is létrejön, amely egy 8-12 ezer férőhelyes kollégiumkomplexum lesz.

Bizonytalan a szuperkórház helyzete

Gulyás azt mondta, arra kérték a főpolgármestert, hogy a stadionstophoz hasonlóan oldja fel a kórház-, híd- és múzeumépítési stopot is. Utóbbiakkal kapcsolatban közölte, a kormány szeretné az eredeti helyszínen felépíteni a Dél-budai Centrumkórházat, ebben azonban nem tudtak egyetértésre jutni, mivel a főváros alternatív helyszíneket javasolt. Korábban László Imre, a XI. kerület Gyurcsány-párti polgármestere feleslegesnek és pazarlónak nevezte a szuperkórházat.

Mi lesz a hidakkal?

Sem a Galvani híd megépítésével, sem a Lánchíd felújításával kapcsolatban nem jutottak dűlőre a felek. – A főváros annak ellenére az Albertfalvai híd megépítését támogatja, hogy minden szakmai érv az előbbi mellett szól, és annak a tervezése is megkezdődött – fejtette ki a miniszter. Hozzátette: szeretnék, ha ebben határozni tudnának a tanács következő, várhatóan két hónap múlva esedékes ülésén. A miniszter végül megjegyezte, a Lánchíd felújításával kapcsolatban is folytatják a párbeszédet.

A Liget-projektet továbbra is fúrja Karácsony



A Liget-projekt ügyében Karácsony Gergelyék annak ellenére sem tágítanak, hogy egy friss felmérés szerint a budapestiek többsége támogatja a fejlesztéseket. A főpolgármester ragaszkodik hozzá, hogy új épület már ne épüljön a Városligetben. Gulyás szerint a kormány szeretné, ha a főváros által ellenzett intézményeket is fel lehetne építeni.

Még több pénzt kér az ellenzék a Biodómra

A fővárosnak volt egy jó elképzelése, hogy épüljön meg egy őserdő egy kupola alatt az egykori vidámpark állatkerthez csatolt területén. Két lépésben a kormány egy fővárosi intézménynek adott 62 milliárd forintot a biodóm megépítésére – emlékeztetett az ATV-ben Fürjes Balázs államtitkár, aki szerint az új városvezetés azzal kopogtat a kormány ajtaján, hogy még kell pénz a projekt befejezésére. A kormánynak információra van szüksége a fővárostól, hogy tudja, mire és miért kell pontosan a pénz. Gulyás Gergely miniszter pedig azt mondta: ha a főváros nem tart igényt a kormányra a Liget-projekt esetében, akkor azt teljeskörűen kell érteni, vagyis ez az állatkert területén épülő Pannon Parkra is vonatkozik.

További cikkek: